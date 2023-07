Egy utolsó simogatás és után már pattan a lóra Tóth Zsófi. Először vesz részt a lovastáborban. – Hétfőn szőrén is lovagoltam, nagy volt a ló, picit huppogtam rajta, de nagyon élveztem – mosolyogva a táborozó. Délelőtt és délután is lovagolnak, a szünetekben jut idő kézműves foglalkozásokra is. Kedden gyapjúképek készültek Sallai-Éder Katalin dajka irányításával. Mivel vannak birkák a lovarda területén, így szerették volna, ha a gyerekek a gyapjú felhasználásával is megismerkednek. – Csináltunk már lovat is, kitömtük a fejét, ragasztottunk rá szemet, fület, meg kantárt és utána egy madzaggal kötöttünk rá a botra – mutatta büszkén Bársony Gergő. A gyerekek az igazi lovak előkészítését is maguk csinálják. – Szeretek nyergelni, sörényt fonni, patát tisztítani – mondta el Kisari Adél, aki Budapestről érkezett és a kaposvári nagymamájánál nyaral, de közben a táborban is részt veszt. – Én fél éve lovagolok és annyira jó érzés ülni a lovon, mintha repülnék – mondta el Harangozó Gyula.