A közleményben az áll: az új „látványzsilip” mellett meglehetősen lehangoló látványt nyújtott volna a felújításra váró sétány a művészeti iskola és a hajóállomás között, s bár első körben a város pályázatát elutasították a döntéshozók, most jó hírről értesítette a siófoki polgármestert az államkincstár Somogy vármegyei igazgatósága hivatalos levélben, majd Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is szóban: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Élhető települések című pályázatán Siófok közel 1 milliárd, pontosan 994 millió forint célzott támogatást nyert a Krúdy sétány megújítására.

– Önerőből nem lennének most százmillióink ott rendet tenni, viszont ebből a pénzből „csodát” fogunk ott építeni – reagált dr. Lengyel Róbert. – A politikai korrektség jegyében köszönöm a város nevében a támogatást mindenkinek, akit illet, de külön is Witzmann Mihálynak a személyes lobbiját. Ha a zsilip és környéke rendben lesz, a sétány is kiépül és „egybeér” a Rózsakerttel, megint csak lesz mire büszkének lennünk, tette hozzá.