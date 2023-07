– Mennyire hiányoznak a vadállatok a cirkusz életéből?

– Az igazi cirkuszhoz hozzátartoznak az akrobaták, az állatok, a komikusok. Viszont ez egy olyan tendencia, ami egész Európában, az egész világon ki fog cserélődni és ezt nem lehet megakadályozni. Erre a legjobb lépés, amit tehettem, hiszen az állatok ugyanúgy a gondozóikkal maradtak, emberek közösségében és a látogatók is találkozhatnak velük akár testközelből.

– Mi lesz akkor, ha a szafari­park állománya is idősödik és kihullanak a sorból az állatok?

– Már nem csak a cirkuszi állatok vannak ott, hiszen nagyjából háromszáz állatunk van, ötven faj. Állatkertekből is fogadunk be állatokat, hiszen állatkerti engedélyekkel rendelkezünk. Egyre jobb a kapcsolatunk más állatkertekkel is. Ha van szaporulat, cserélünk. Úgy vélem, ez a jövőben jól működik majd. Nálunk szaporodnak is az állatok. Kis púpos tevék, lámabébik születtek.

– A cirkusz jövőjét hogy látja, a vadállatszámok mellőzése mennyire jelent nézőszámkiesést?

– Abból főzünk, amink van. A cirkusz műfajában még sok lehetőség van. A nagy állatprodukciókat akrobatákkal, kisebb állatos számokkal kell helyettesíteni. Kicsit átalakul a cirkusz. Aki az állatokra kíváncsi, megy a szafariparkba.

– Mi történt az állatidomárokkal? Munkanélküliek lettek?

– Ugyanúgy a vadállatokkal dolgoznak, csak most már nem a rivaldafényben, hanem a szafariparkban. A tigrisidomárunk is ott dolgozik. Persze a rivaldafény nagyon hiányzik nekik. Amikor eljönnek Balatonlellére, szinte szívják magukba itt a cirkuszi hangulatot.

– Szóba kerülhet, hogy átállnak háziállatok idomítására?

– Aki egyszer nagymacskákkal foglalkozott, nehezen fog kiscicákkal dolgozni utána. A Cirkuszok Éjszakáján láthatott a közönség kutya- és cicaszámot is nálunk. A macskákhoz nagyon sok türelem kell, folyamatosan jutalomfalattal kell őket biztatni, de van olyan nap, amikor a macska semmit nem akar csinálni. Nem is elterjedt ez a fajta produkció.

– Európa legfiatalabb cirkusz­igazgatójaként kezdte, azóta viszont sok tapasztalatot szerzett. Tudja-e már, hogy mi a siker titka?

– A szüleim, akik mesterien felügyelik a cirkusz működését, amikor én nem vagyok Balatonlellén, és szerencsére mindkét helyen egy-egy nagyon jó csapat áll mögöttem. Megtanultam az évek folyamán, hogy ha sikeres vállalkozásokat akarok működtetni, akkor olyan embereket kell magam köré szervezni, akik megbízhatók és tudják a dolgukat.

Ifjabb Richter József: soha nem hagynám magukra azokat az állatokat, akikkel felnőttem és akiknek a sikereimet köszönhetem.

Fotó: Németh Levente

Nem lehet üres szék a cirkuszban

– Rettenetesen sikerorientált vagyok, így amikor látom, hogy napközben a szafariparkba sok látogató érkezik, és este a cirkusz műsora is jól sikerül, az rengeteg energiát ad – mondta. – Nem a bevétel, a pénz számít, hanem az, hogy jól tud működni az, ami fontos nekem, amire az életemet tettem. Amíg van egyetlen üres szék is a cirkuszban, addig elégedetlen vagyok. Egyszer valaki azt mondta, hogy minden üres szék egy elvesztegetett nézőt jelent. Még ha nem is teljes árú jegyet fizet, akkor is üljön ott, mert más a hangulata az előadásnak, az előadónak, ha telt ház van. A siker ad nekem erőt, hogy mindkét dolgot csináljam. Ha leállás van, szinte elvonási tüneteim vannak, mert hiányzik a publikum – mondta Richter József. – Mindig keresek magamnak feladatot, mert nem szeretem az üresjáratot.