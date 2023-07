Masni Sajtműhely, Siófok

A Masni Sajtműhely mintaboltja Siófokon ugyan nyár elején bezárt, de nem kell aggódnod, házhoz is rendelheted a finomságokat. Túró, tejföl, tej, joghurt, ricotta, ghí, érlelt, rántani és grillezni való sajtok sora közül válogathatsz! A bundázott golyócskákat mindenképp kóstold meg, akár laktózmentes változatban is!

Tekeresvölgyi sajt, Nemesvámos

Számos más készítményük mellett, főként a karakteres, érlelt, félkemény és lágy sajtjaik a manufaktúra zászlós terméki. Ezekre a hosszú érlelésű sajtokra a legbüszkébbek és erre szeretnék a legtöbb hangsúlyt fektetni a jövőben is. Birtokuk nem csak tejfeldolgozással foglalkozik, más haszonállataikból is saját termékeket készítenek. A Liliomkert Piacon és a Tihanyi PiacPlaccon találkozhatsz termékeikkel, illetve a birtoklátogatást (Nemevámos, Kovácstanya 1.) is tehetsz hétfőn 7:00-15:30 és keddtől péntekig 7:00-17:00 között. Vaj, krémek, túró, joghurt, sajtok, tejföl, madártej és a hústermékek széles választéka vár rád.

Korosajt, Nemesbük

Boldog Jersey tehenek legelésznek Korosa András birtokán, Nemesbükön. A Farmon 18 tehén lakik, akik napi 150 liter tejjel járulnak hozzá a gazdasághoz. A fejésük név szerinti behívásra történik, de csakis a gazda hangjára. Boróka, Bíborka, Berkenye, Bazsalikom, Bodza, Bogár és a többiek. A bocik tejéből friss sajtok készülnek széles ízrepertoárral, úgy mint bazsalikomos, chilis, görögszénamagos, köményes vagy épp rozmaringos. Ha a kemény, érlelt sajtok a kedvenceid, akkor a natúr ízvilágon felül görögszénamagos, chilis vagy füstölt sajtot választhatsz.

Lesencei Szegi Sajt, Lesenceistvánd

Joghurtok, parenyica, orda, érlelt és friss sajtok, sőt még saját készítésű bor is készül a lesenceistvándi birtokon. A Szegi család gyakran vendégeskedik fesztiválokon, piacokon, keresd a standjukat!

Kalla Natúr Élelmiszer, Sümegprága

Kalla Roland Svájcból hozta a tudását Sümegprágára és itt készíti aranyérmes termékeit. A fonyódi és a Liliomkert piacon találkozhatsz vele és ízletes sajtjaival, tejtermékeivel. Parenyica, rouge, kék penészes, camembert, pálpusztai és parmezán is szerepel a szortimentben. Ezen felül hústermékeket is előállt a gazdaság. Gyümölcslevek, friss gyümölcs, lekvárok is a kosaradba kerülhetnek Kalláék birtokáról.

Julcsi Sajtkonyhája, Hegymagas

Parenyica, natúr grillsajt, feta, joghurt, tej és orda – ez a fő profil Julcsinál, a hegymagasi birtokon. A tapolcai és a káptalantóti piac mellett a Sajtkonyhában is megkóstolhatod a finomságokat!

Ódor-Bognár Sajtműhely, Kapolcs

Ódor Dezső és Felesége Bognár Edina a juhsajtok specialistái. Juhtúró és sajt kerül ki műhelyükből, ahol Edináé a sajtkészítés feladata, Dezső pedig az állatok gondozásában jeleskedik. Félkemény sajtjaikat 21 napig érlelik, natúr és köménymagos ízesítéssel. A Liliomkert Piacon találkozhatsz portékáikkal.

Bácshegyi Kecskefarm, Káptalantóti

Kecske- és tehéntejből készült termékek, tojás és vegyszermentes zöldségek tartoznak a Bácshegyi Kecskefarm repertoárjába. Mozzarella, töltött parenyica, füstölt körözött, kefír, hogy csak néhány finomságot említsünk. A Liliomkert Piacon keresd Pettenkoffer Viktória standját, illetve hét többi napján a farmon (Káptalantóti, Bácshegyi dűlő 194.) is megvásárolhatók telefonos egyeztetést követően a termékek.

Vászolyi Sajtmanufaktúra

A manufaktúra zászlóshajója a Balaton sajt. 100 liter tejből 8-10 kg Balaton sajt készül. Minimum három hónapig érlelik, s annak első két hetében naponta, két hónapos koráig két naponta, aztán hetente kétszer kézzel forgatják a sajtgurigákat az érlelőben és sós savóval mossák a kérgét. A 2015. évi Országos Sajtmustrán aranyérmet kapott. De a repertoárban vaj, joghurt, krémsajt is szerepel. Termékeiket az ország szinte minden pontján megtalálhatod, de szombatonként 10 és 14 óra között a műhelyt is felkeresheted (Vászoly, András utca 5/3).

Levendula Porta, Kékkút

A Levendula Porta megannyi kincset rejt. A családi gazdaság a tejtermékek előállításán túl falusi vendéglátással és egyedi termékek készítésével is foglalkozik. S nevükből adódóan levendulában is bővelkednek. Szarvasmarháik adta finomságaik: nyers és pasztőrözött tej, natúr joghurt, natúr joghurt levendula zselével, natúr és füstölt kemény sajt, fűszeres friss sajt, orda, natúr és fűszeres sajtkrém, parenyica, mozzarella és burrata. Kedden és szerdán 9 és 11 óra, csütörtöktől szombatig pedig 9 és 13 óra között kereshet fel őket Kékkúton a Fő út 18. szám alatt.

Szabó Bálint, Óbudavár

Családi gazdaságban környezettudatos módon tartják a kecskéket és készítik a sajtokat. Kínálatukban friss gomolyák, fehérpenészes- és hosszan érlelt sajtok is megtalálhatók, akár különböző fűszerekkel, gyógynövényekkel ízesítve. Pár éve tehéntejből készült termékekkel bővült a paletta: az érett tehénsajtok mellett sűrű, krémes gyümölcsjoghurtot is készítenek kizárólag mézzel édesítve. A portát az Óbudavár, Fő utca 11. szám alatt találod.

Dobosi Kecskesajt, Szentantalfa

Dobosi Péter sajtüzemében a kecsketejé a főszerep. Friss, érlelt és füstölt sajton felül krémsajtot, ordát, túrót is kóstolhatsz. A birtok címe: Szentantalfa, Fenyves út 1. Minden nap reggel 6 és este 7 óra között tehetsz látogatást.

Royesfarm, Szentantalfa

A Royesfarmon 20 tehén ad napi 250 liter tejet, amelyből 11 féle sajtot készítenek és egyéb tejtermékeket. Hétfőtől szombatig 7-18 óráig, vasárnap előzetes egyeztetés után, várnak Szentantalfán Fő u. 79. szám alatt. De a környék piacain is megtalálhatod az ízletes portékákat, úgy mint, túró, vaj, parenyica, érlelt sajt, joghurt, ementáli vagy épp 1-2 hónapos kakukkfüves sajt.

Szamarasház, Berhida

Elemérről, a karácsonyra kapott szamárról kapta a nevét a gazdaság. Kínálatukban, mely a saját boltjukban elérhető, frissen fejt tej, sajtok (parenyica, camembert, érlelt sajtok, krém sajt, feta) és tejtermékek (krémtúró, joghurt, vaj, tej, tejföl, túró, kefír) találhatóak. Ezen felül sertés és marhahúsból készült finomságokat is előállítanak. Hétfőn, szerdán és pénteken 8-12 tartanak nyitva, Berhidán a Kossuth utca 51-ben.

Ivácson Kistermelői Élelmiszerek, Veszprém

Zsendice, joghurt, mozzarella. Gomolya, orda, túró. Sőt még bivaly is! Címszavakban Ivácson Attila gazdasága. A termékekből készült fogásokat a veszprémi Bivstro-ban meg is kóstolhatod, ha pedig felkeresnéd a gazdát, akkor hétköznapokon 7 és 19 óra között, szombaton 7 és 12 között teheted meg Veszprémben a Pajta és Szekerce utcák kereszteződésében.