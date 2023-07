A nehézségek nem akadályozhatták meg, hogy életben tartsák a hagyományt, jegyezte meg Bera József, a somodori hagyományőrző egyesület vezetője, akinek a nagyapja még kézzel aratott. Kaszával aratni fárasztó, a légkondis kombájn kényelmesebb, de jó érzés közösen feleleveníteni a múltat, tartja. Csertán Dániel mernyei plébános megáldotta a termőföldet, az embereket és a kétkilós, új kenyeret is.

A megszokott aratócsapatok kettéoszlottak, mert Gamáson is aznap arattak, miután szombat reggelre felszáradt az eső. Gamáson tizenegyedik alkalommal rendeztek aratófesztivált, ahová a somogybabodiak és a fiadiak is eljöttek, de a babodiak Somodorban is helyt álltak. A gamási önkormányzat egy kisebb földterületére csak az aratófesztivál miatt vetettek búzát, ott régen volt mezőgazdaság, de feladták, mert öntözni kellett volna, és elég nagy volt a vadkár. Az idei aratásra azonban szépen beérett a búza. A gamási aratóünnepre mindig érkeznek új látogatók, mert a faluból elszármazottak hozzák a gyermekeiket és unokáikat, és a településre beköltözők is kíváncsiak arra, hogyan zajlott régen az aratás és a cséplés, tudtuk meg Tóth Pétertől, Gamás polgármesterétől.