A Zselici Méhész Egyesület legutóbbi elnökségi ülésén értékelték a tavaszi-nyári szezon tapasztalatait, s a mézfelvásárlással kapcsolatos nehézségeket. Szó esett a kaposvári mézfesztivál előkészítéséről is: szeptember 8-án és 9-én rendezik meg a programot, melyen 40 kiállító mutatja be portékáit. A somogyiakon kívül zalai, baranyai és tolnai méhészek is részt vesznek a szakmai tanácskozással egybekötött rendezvényen.