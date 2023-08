– Nagyon eltérő tapasztalatokat mutat a nyári balatoni idény – hangsúlyozta Kertész Rezső, a Kisosz társelnöke. – Érezhető különbség figyelhető meg a júniusi, júliusi és augusztusi forgalom között. Amikor hőség volt, sokan jöttek a Balatonra, s pár hete a hűvös, csapadékos időben előfordult néhány olyan nap, amikor számos vendéglátóhelyre jóval kevesebben ültek be a szokásosnál.

Több somogyi étterem-tulajdonos annak örült, hogy visszatérő vendégeik vannak, a vendéglátósok visszajelzése alapján a hétvégéken általában erős volt a forgalom, míg hétfő és csütörtök között gyakran gyengébb. Kertész Rezső szerint továbbra is gond, hogy kevés az önálló munkára képes, megfelelő gyakorlattal rendelkező szakember. Arra a felvetésre, hogy miként lehet meghosszabbítani a balatoni szezont, a társ­elnök azt mondta: sok vonzó program várja a turistákat, lecsófesztivált, szüreti felvonulásokat is szerveznek. Sok olyan kezdeményezés van, ami szeptemberben, októberben felkeltheti a Balatonra látogatók érdeklődését, így többek közt a kerékpáros turistákét is.

Kisosz emlékplakettet kapott – a hosszú időn keresztül végzett munkája elismeréseként Horváth Kálmánné, a szántódi Laguna Panzió vezetője és Zsiga János, a Szélkakas Vendéglátó Kft. ügyvezetője, aki Szántódon és Balatonföldváron vendéglátó és kereskedelmi vállalkozást vezet.