– Itt lesz a fürdő, ott a bejárata, itt egy kályharész, ami fűti a belső teret, a másik oldala pedig a fürdőt melegíti. A többi kitalálásra vár. Kívülről vakolatot, belülről vályogtégla, vagy égetett tégla falazatot kap, ettől lesz meg az a tömeg, ami szükséges a rendszer működéséhez.

Bódis Belián buli és szórakozás helyett is a házát építi szabadidejében, amely már ahogy ő fogalmaz: félig kész van, ám most jön a java! A fiatalember 17 évesen, 2018-ban társult egy visnyeszéplaki barátjához, Tuboly Jánoshoz, hogy továbbvigyék egykori mentoruk, Nagy András tudását. Szinte az egész országot bejárták tudományukkal, a Pilistől a Balaton-Felvidéken át Kőszegig találhatók építményeik. Egy ideje Somogyban dolgoznak, Belián a munka mellett a saját házát is építi szabadidejében szalmabálákból.

– Amit mi csinálunk, az egy könnyűszerkezetes fa vázra épülő, szalmabálával kitöltött falazatú bármilyen épület lehet – mondta. – Lényegében egy természetközeli építkezési mód, aminek sok formája van.

A fa szerkezetet és a tetőt kalákában segítettek neki egy hét alatt felállítani. A szalmabálákat is együtt helyezték el falként a szerkezetben, a deszkázást viszont már szinte saját kezűleg készítette. Azt mondja, így lassabban halad, ám ha sokan nekilátnak, akár egy hónap alatt is elkészül egy ház.

– A szalmabála nagyon jól hőszigetel, 35 centiméter vastagon rakjuk – tette hozzá Bódis Belián. – Belül valamilyen kitöltő falazat lesz, mert az a lényeg, hogy valamilyen tömeget hozzunk létre. A bála falazat 50 centis lesz a végére, ami bőven megfelel a mai energetikai követelményeknek. Vannak olyan épületek is, amelyek akár passzívház minősítést is szerezhetnek. Igen masszív falazatról beszélünk – mutatta a félkész házat, amelynek ára a saját szaktudásának köszönhetően neki szinte alapanyagárban lesz. – Nagyon remélem, hogy 7–8 millió forint között megáll az anyagköltségem. A munkaköltséggel nem számolok, az az én, illetve az ismerőseim energiája. Ez a 90 százalékos készültségi szintre értendő.

Belián szerint előnyös, és az egészségre jótékony hatással van, hogy természetes anyagokból készül a háza. – Ez egy egészséges ház, lehet vizsgálni sok oldalról, ami miatt jó, amellett, hogy természetközeli anyagokat építünk be – tette hozzá. – A vályog jótékony élettani hatásait újra kezdik felismerni az emberek.

Hazánkban csaknem kétszáz bejelentett, hasonló építésű bálaház áll már, 2005 óta elfogadott ez az építkezési lehetőség.

Nem gyúlékony, tűzbiztonsági teszteket is végeztek már

A szalmáról sokan a lángokra asszociálnak, ám Bódis Belián szerint aggodalomra nincs ok, ez az építkezési mód minden szempontból biztonságos.

– Nagy tévhit, hogy gyúlékony a szalmabála, éppen a tömörsége miatt nem kap túl könnyen lángra – mondta. – A szalmaszálak valóban gyúlékonyak, ám mivel tömörített bálában vannak, az oxigénhiány miatt nem tud égni. Átizzani szépen lassan tud, ám mi ezt megakadályozzuk a vakolással, méghozzá agyagtapasztással, ami légmentesen lezárja a szalmabálákat és ezáltal a hő nem tud bejutni a szalmához és nem tud meggyulladni. A tűzbiztonságával kapcsolatosan komoly teszteket végeztek többször is – mutatta a huszonkét éves fiatalember, aki szabadidejében néptáncol és röplabdázik, ha éppen nem házakat épít.