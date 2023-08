A leggyakoribb baleseti ok hazánkban a sebesség helytelen megválasztása, leánykori nevén a gyorshajtás. Egyszerű üzenet ez az autósok felé, könnyű is megérteni. Minden sebesség helytelen, aminek baleset a vége, így érdemes és roppant jövedelmező is volt ennek ellenőrzésére komoly infrastruktúrát kiépíteni. Főleg úgy, hogy annyira előzménye a sebesség a balesetnek, mint ahogy az élet a halálnak. Mindig van, elkerülhetetlen, és jól igazolható vele bármi. Aztán, ha néhány száguldozó idióta miatt mérnöki pontossággal lehet ráirányítani a figyelmet a sebesség problémájára, az újabb eszközbeszerzésekhez, a büntetési tételek emelkedéséhez kell vezessen – immáron úgy látszik törvényszerűen.

A büntetés, mint nevelési elv, lassan kikopik minden pedagógiai gyakorlatból. Vannak jobb, produktívabb módszerek. Egy iskolában sem jelentették be, hogy idén szeptembertől, a sok rossz gyerek miatt ezután nem egy pofon jár a csintalanságért, hanem sajnos kettő. Mert egyszerűen nem működik. Egykor szó volt a KRESZ módosításáról, hogy tényleg azok kaphassanak vezetői engedélyt, akik alkalmasak rá. De arról is, hogy továbbképzésekkel, tréningekkel segítenék az autósokat, hogy aztán ezt a pluszmunkát kedvezményekben ismerjék el. Ezekről évek óta egy hang nincs, de legalább zavartalanul szokhatjuk a drákói szigort. Egykor arról is szó volt, hogy tréningekkel segítenék az autósokat.