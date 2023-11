Az idei zimankó lassabban ér el hozzánk a korábbi években megszokottnál – rekordmeleget mértek több helyütt is októberben –, a vírushorda azonban menetrendszerűen megérkezett. Az első hullám már lement az iskolakezdéssel, de ez nem jelenti azt, hogy most haladékot kapnánk. Voltak persze évek, amikor az influenzaszezon egyszerűen elmaradt. A koronavírus-járvány alatt olyan szigorú biztonsági intézkedések fogságában éltünk, hogy az influenzának esélye nem volt.

A nagy veszély elmúlt, legyőztük az egykor gyilkos kórt. Nem is szívesen emlékszünk vissza arra az időszakra, hisz nem is sok mindent tanultunk belőle. Örömmel dobtuk le a kötöttségek mindegyikét, nem gondolva arra, hogy a szigorú szabályok minket védtek, hogy ne fertőzzük tönkre egymást.

Most aztán kezdhetjük elölről a küzdelmet a sok aktuális vírussal. Pontosan úgy, mint ha nem tudnánk, hogy egyszer már nyertünk olyan fegyverekkel, mint a kézmosás, az időjárásnak megfelelő öltözködés, vagy akárcsak a maszkviselés.

A mozgást és az egészséges életmódot már említeni sem merem, mint az immunrendszer fő támaszait. Hiszen akkor mit csinálnánk a sok oltóanyaggal, gyógyszerrel és gyógyhatású készítménnyel, ha mindenki ellenálló lenne a kórságokkal szemben? Pedig tényleg fejleszthető az immunitás, csökkenthető a kockázat. Csak mint olyan sok minden, ez is rajtunk múlik. A vírust okolni persze könnyebb, ezt elismerem.