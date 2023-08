Hidvégi József, Fonyód polgármestere elmondta: a buzsákiaknak és a fonyódiaknak legalább harminc éves álma válik valóra, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében több mint százmillió forintból készülhet el a hiányzó szakasz. A polgármester felidézte, hogy az út mindkét oldala Natura 2000-res terület vagy mezőgazdasági terület, de sikerült mindenkivel egyeztetni és megkezdődhet az utolsó, déli szakasz megújítása is. Kara Lajos, Buzsák polgármestere elmondta: a kerékpárút révén a balatonpartiak még könnyebben eljuthatnak a csisztapusztai fürdőbe, de a Marcaliból közlekedők sokan most is erre ingáznak Fonyódra. Bízik benne, hogy a kerékpárút révén a belső-somogyi települések még népszerűbbek lesznek, hiszen számos turisztikai attrakciót tartogatnak a turisták számára. Zombori László, a Colas Zrt. építésvezetője elmondta: először a meglévő úton kisebb korrekciókkal a nyomvonal készül el.

Fotó: Kovács Tibor

– A teljes szakasz kap egy tíz centis kőkiegyenlítést, majd két réteg aszfaltot húzunk rá és mészkőpadkát alakítunk ki, egy gázvezeték keresztezés miatt vasbeton védőlemezt építünk be – sorolta Zombori László. A tervek szerint a munkálatok augusztus 20-a után megkezdődnek és a kivitelező bízik benne, hogy az időjárás kegyes lesz és a december 31-ei határidő előtt már hetekkel korábban elkészülnek.