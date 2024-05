A küzdelemnek ráadásul magyar főszereplője is akadt Juhász Péter személyében. A többszörös magyar bajnok végül bronzérmesként zárt, de ha a gyorsasági számokban a tizedek mellé állnak, könnyen lehetett volna aranyérmes is. Az elsőségről így sem kell lemondania: a dobogóért járó pontokkal először pályafutása során élre állt az SCL bajnoki tabelláján. A forduló másik magyar indulója – a Bajnokok Ligájában ezen a hétvégén debütáló – Véró Alex a 10. helyet szerezte meg.

„Spontán jött, de mi tagadás, élveztem a pillanatot!” – mondta arról, miként került az utolsó versenyszámot követően a sörpult tetejére Juhász Péter, a mádi erősember.

Tíz év elteltével rendeztek ismét Budapesten az erősemberek Bajnokok Ligája sorozatának egyik állomását. A rendkívül kiélezett versenyben öt szám után mindössze néhány pont, a versenyszámokat is figyelembe véve, pedig néhány tizedmásodperc döntött a dobogós pozíciókról. Juhász az utolsó számban, a hordópakolásban sokáig vezetve végül második lett, nüánszokkal elmaradva az összetettet is megnyerő lengyel Adam Roszkoskitól.

A pakolószám érdekessége volt, hogyha Roszkowski csupán 51 század másodperccel lassabban végez, Juhász Péteré az ezüstérem.

„A végén már a feleségemmel figyeltük, és mondtuk is egymásnak, érzése picivel lassabb nálam. Aztán meghallottuk az idejét, és nem akartunk hinni a fülünknek. Kár érte – jegyezte meg a többszörös magyar bajnok, aki ennek ellenére sem elégedetlen. – Az volt a célom, hogy hazai közönség előtt tényleg minden erőtartalékot kipréseljek magamból, és ez sikerült. Óriási élmény volt itthon egy Bajnokok Ligája-versenyen szerepelni. Sokféle versenyen szerepeltem már idehaza, de ennyire erős, kemény mezőnyben még egyszer sem. Örülök, hogy részese lehettem és az érdeklődők, akár a hazai versenytársak, testközelből láthatták, micsoda szintet képvisel a világelit. A legeslegjobb mégis talán az volt, hogy most először volt jelen egy versenyemen a kisfiam. Még jobb érzés volt úgy versenyezni, hogy amikor csak kinéztem a közönség irányába, őt és a feleségemet pillanthattam meg!”

Kiemelte, mind az öt versenyszámot élvezte, a legközelebb a szívéhez mégis az első, azaz a nyomószám, valamint a záró, azaz a hordópakolás áll. Előbbiben a 180 kilogrammal tizenhárom ismétlésig jutva rögvest az élen kezdett. Utóbbival pedig – ha az Aquaworld közönsége előtt az ezüstöt nem is tudta megszerezni – összesítésben állt a bajnokság élére.

„Olyan ez, mint a kerékpársportban, a következő fordulóban enyém lesz a sárga trikó – mondta. A következő BL-versenyt ráadásul az egyik kedvenc helyszínén, Szerbiában rendezik majd, ahol az eddigi legjobb BL-eredményét elérve második helyet szerzett még a 2022-es idényben. – Szoktunk a versenytárssakkal viccelődni, akié a sárga, az a főnök adott hétvégén. Budapestre a sokszoros finn bajnok, Mika Törrö érkezett még benne. Kíváncsi leszek, milyen érzés viselni.”

A budapesti verseny egyik legemlékezetesebb pillanata volt, mikor Juhász a hat darab hordót, az utolsó kereken 200 kilót nyomott felpakolva maga is felugrott a tartópultra, hogy ott ünnepeljen.

„Tényleg nem terveztem el, teljesen spontán jött. Azt éreztem, hogy jól sikerült a pakolás, szerettem volna különleges módon ünnepelni. Örülök, ha a közönségnek is tetszett. Jó verseny volt, tényleg nincs bennem hiányérzet, noha visszagondolva, a koffercipeléssel megint nem volt szerencsém. Négyen értünk célba egy másodpercen belül és végül tizedekkel, de enyém lett a negyedik idő. De nem szabad telhetetlennek lenni.”

Roszkowski 58, a kanadai Frederick Rheaume 54, Juhász 53 ponttal állhatott fel a dobogóra. A verseny keménységéről sokat elárul, hogy az összetettet eddig vezető Mika Törrö csupán a nyolcadik hellyel kellett beérje Budapesten. A Bajnokok Ligájában újoncnak számító másik magyar induló, Véró Alex 23 ponttal a 10. helyet szerezte meg a 13 fős mezőnyben.

„Előzetesen nem tudtam, mire számítsak ebben a mezőnyben, de nagyon örültem a lehetőségnek. Tanulságos verseny volt, rámutatott, hogy nyomószámokban, koffercipelésben még van hová fejlődni. Annyiból bosszús vagyok, hogy a Conan-körnél nem sikerült jól a levegővétel, így nehéz helyzetbe hoztam magamat már a legelején. Az egész verseny hangulata különleges volt, remélem, lesz még lehetőségem bizonyítani ebben a mezőnyben. Azt gondolom, hogy a mostani tanulságokra is építve a legfejlődőképesebb egy-két év áll előttem. Nem vagyok maradéktalanul elégedett, versenyek után ritkán vagyok az, de hiszem, hogy hasznos tapasztalatokat gyűjtöttem” – fogalmazott Véró.

„Óriási munka van abban, hogy visszahoztuk a világ legerősebb ligáját Magyarországra – mondta a verseny szakmai koordinátora, a Prémium Strongman League rendezői csapatában is hasonló feladatkört ellátó Nagy Ákos, aki a tíz évvel ezelőtti BL-versenyen még indulóként képviselte hazánkat. – Mindenkinek nagy gratuláció, aki ebben részt vett, különösen a két magyar versenyzőnek. Juhász Peti folyamatosan húzogatta a legnagyobbak bajuszát, volt részsikere, összességében pedig felfért a dobogóra, amiről csak álmodozni mertünk. Ha ilyen ütemben fejlődik rövidesen a világ legszűkebb elitjébe kerülhet. Már most is ott kopogtat az ajtón. Alex pedig bizonyította, nem véletlenül tartják idehaza a jövő egyik legnagyobb reménységként, minden számot végig csinált és befért a legjobb tízbe. A nemzetközi visszajelzések is pozitívok, így úgy készülünk, jövőre ismétlünk!”

Nagy megjegyezte, a fordulót megnyerő Roszkowskit külön is érdemes figyelni, mivel Budapestről nem haza, hanem egyenesen az Egyesült Államokba utazott, ahol a World’s Strongest Man sorozatban, azaz lényegében az erősemberek világbajnokságán top tízes reményekkel áll majd rajthoz.

„Szurkolok neki, hogy teljesítsen minél jobban, mert még inkább felértékelné a mieink, különösen Peti teljesítményét” – tette hozzá Nagy.

A hazai erősemberek a BL-rendezés után sem pihennek sokat: egy héttel a budapesti verseny után Szombathelyen csapnak össze a legjobb U105-ös versenyzők, majd folytatódik a Prémium Strongman League közép-európai ligakupasorozat is, amely Tökölön, a Lóerők Éjszakáján lámpafényes fordulóval indul.

ERŐSEMBERSPORT, BAJNOKOK LIGÁJA 2024 BUDAPEST, AQUAWORLD (13 induló)

1. Adam Roszkowski (lengyel) 58 pont

2. Frederick Rheaume (kanadai) 54

3. Juhász Péter (magyar) 53

4. Mitch Flowers (brit) 45

...

10. Véró Alex (magyar) 23,5