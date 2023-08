A tekintetet első pillantásra oda vonzzák Papp József sárkányai. Van közöttük egészen apró, tenyérben elférő és egészen óriási is. Egy könyv- és ajándékboltot vezetett a könyvek között lelt rá a hobbijára csaknem tíz évvel ezelőtt.

– Egy mintafüzet került annak idejében a kezembe, amelyben fotók is voltak. Érdekesnek találtam és ki akartam próbálni, milyen, ha az ember ezeket elkészíti. Készítettem néhány gyöngyállatot. Pókokkal, ilyesmivel kezdtem. A könyvesbolt egy elég nyugodt hely, nem sokan nyitogatják az ajtót, jutott időm az új hobbimra az unalmas pillanatokban – mesélte a kezdeteket. József gyöngyfűzésére a könyvesbolt vásárlói hamar felfigyeltek. Mivel igény mutatkozott a figurákra, rákapcsolt és egyre többet készített belőlük.

– Ajándéktárgyakkal is foglalkoztunk és volt egy időszak, amikor kerámiasárkányokat tudtunk beszerezni, amire nagy kereslet volt. Aztán a beszerzési forrás megszűnt. Akkor kezdtem el sárkányokat készíteni úgy négy évvel ezelőtt. Ahogy sok ember, magam is ösztönösen vonzódom a sárkányokhoz, egzotikusnak tartom, gondolkodtam rajta, hogyan lehetne megoldani gyöngyből. Interneten keresztül próbáltam fűzőmintákat szerezni, de egyik sem nyerte el teljesen a tetszésemet. Ám volt az évek során akkora tapasztalatom, hogy tudtam, mi az alapja a különböző állatfiguráknak, miként kell egyáltalán nekiállni – saját ötleteivel egészítette ki a meglévő alapokat, így születtek meg az első sárkányok. Nagy türelemmel kísérleteztem – József újabb és újabb ötletekkel állt elő. Nemcsak szarvakat, füleket is megálmodott a szárnyukat is beszőtte. Azon is elgondolkodott, hogyan lehetnének kedvesebbek vagy ijesztőbbek. Hogyan lehetne kicsinyíteni, vagy éppen nagyítani őket. Előfordult, hogy némelyik a kukában landolt, mert elsőre nem jött össze, amit kitalált. Fűzött fél méter nagy gyöngysárkányokat is, ám nem talált hozzá vevőréteget. Egy sárkány elkészítése akár egy napba is beletelik, ám József igyekszik mindegyiket egyforma szeretettel egyedire fűzni.

A hölgyek értékelik inkább a munkáját

Papp József úgy érzi, a kézimunkázás a köztudatban inkább nőies tevékenységnek minősül, mégis úgy tartja, a drótvázzal készült sárkányok nem a finom női kacsóknak valók.

– A hölgyek szokták mondani, hogy le a kalappal, hogy egy férfi készíti. A férfiak között sokan húzzák a szájukat, hogy nem tartják férfiasnak. Ez azonban elég erős kézimunkát igényel, hiszen ehhez két drót kell, ami a hölgyek kezét könnyen megsértheti, bármennyire óvatosak is – mutatta a sárkányokat.