A Balaton InterCityjáratokon június elejétől már 2500 hamburger és 4375 korsó sör fogyott.

– A turisztikai szezon alatt naponta már 124 járat közlekedik valamelyik utasellátó szolgáltatással, köztük bisztró- vagy étkezőkocsi, illetve háló- vagy fekvőhelyes kocsival. A három éve újjászervezett fedélzeti és állomási vendéglátás népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint a közel telt házas nemzetközi vonatok, a balatoni étkezőkocsik teljes kihasználtsága és az egyre bővülő szolgáltatások.

Az idei nyári szezonban már tíz étkezőkocsiból – amelyek a Balaton IC-ben is közlekednek – hat már kívülről és belülről is megújult. Az utasok is elégedettek a fejlesztésekkel, a Balaton InterCityken június eleje óta már 2500 hamburger és 4375 korsó sör fogyott.

A nyári szezonban Budapest és Keszthely között két­óránként közlekednek belföldi forgalomban étkezőkocsik a Balaton IC vonatok részeként, amelyekben a jellegzetes magyar fogások mellett streetfood jellegű ételek is megtalálhatóak.