Nem kétséges, hogy jelenleg a gépi tanulás forradalma zajlik – az azonban még kérdéses, hogy kik mennyire vesznek részt benne, milyen feladata lehet az egyes szereplőknek a piacon. „Egyrészt a fejlesztés olyan mértékű kapacitást igényel, amit egyértelműen csak a legnagyobb technológiai cégek engedhetnek meg maguknak. Így meghatározó lesz, hogy hogyan, milyen megkötésekkel és költséggel teszik azt elérhetővé a kisebb vállalkozások számára. Másrészt viszont már a startupok is beépítik a mesterséges intelligenciát a szolgáltatásuk egy-egy részének automatizálásába, illetve az MI egy-egy speciális igényekre szabott komponensének kidolgozásában is szerepet tudnak vállalni” – fejtette ki Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

hazai szinten is vannak ígéretes MI fejlesztések

A technológia terjedését jól mutatja, hogy a legnagyobb hazai vállalati inkubátorban, a start it @K&H-ban fejlődött csapatok már a gyakorlatban is felhasználják. Például a Photon mesterséges intelligenciát és automatizációt is használó programja segítette a Wolt ausztriai bővülését, ami által a képenként 30-60 perces utómunka mindössze néhány másodpercre rövidült. Ennek köszönhetően Bécsben a Wolt 100 százalékos fotó lefedettséggel tud működni.

A legutóbbi, tavaszi kiválasztási időszakban bekerült csapatoknak is már a harmada alkalmazza a technológiát. A Dr. You egészségügyi platformja gépi tanulás segítségével értelmezi a betegségek tüneteit. A PixInPut szintén mesterséges intelligenciával ellátott, automatizált, beltéri farmfelügyeleti rendszert fejleszt. A GuardenAI autonóm robotokat készít a precíziós gazdálkodás kártevő problémái ellen, a Redivivum Technology pedig MI-re épülő automata válogatórendszerrel segíti a textilhulladék újrahasznosítását.

merre halad tovább az MI revolúció?

Habár jelenleg főként a generatív, azaz a megadott utasítások szerint szöveget, képet vagy egyéb alkotást készítő mesterséges intelligencia kap nagyobb figyelmet, a jövőben a prediktív, azaz előrejelző megoldásoknál is komoly fejlesztések várhatók. Ilyen terület lehet például a cégek IT biztonsági kockázatának csökkentése, ahol a korábbi támadások alapján tanulva már előre detektálni tudják az új, még nem ismert adathalász vagy egyéb behatolási kísérletek veszélyét rejtő e-maileket. De orvosi oldalon is nagyon ígéretes lehet a képalkotó eljárások MI elemzése, mely segítséget nyújt olyan esetekben, ahol az idő kritikus tényező, mint például az agyvérzés megelőzése.