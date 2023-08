Július végén kezdődik az őz párzási időszaka, amelyet a vadásznyelv üzekedésnek hív. Somogyban augusztus végéig 1114 őzbak trófeáját mutatták be a vadászatra jogosultak a hatóságnak. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal közlése szerint 51 trófea kapott érmet, ebből 2 arany, 13 ezüst és 36 bronz minősítést ért el. A vármegyében összesen négy őzbak trófeatömege haladta meg az 500 grammot, ami Somogyban már kimagaslónak számít. Szakszerűtlen elejtést 14 esetben állapított meg a vadászati hatóság, ami a tavalyi évvel csaknem megegyező adat. Az idei évben több, nagyobb tömegű trófea esetében is megállapított a hatóság szakszerűtlen elejtést.

A vadászatra jogosultak közül a Sióvölgye Földtulajdonosi Vadászegyesület idénye emelkedett ki, ahol a terítékre került őzbakok közül hét kapott érmes minősítést. Kersák György, a társaság vadászmestere szerint a kiváló eredmény az őz számára megfelelő élőhelynek tudható be.

– 5000 hektáron gazdálkodunk és a Sióvölgye Vadászegyesület Somogyban az egyetlen apróvadas terület, ahol a legnagyobb mértékben van jelen az őz, a fácán és a nyúl – mondta. – Alacsony az erdősültség, ez kedvez az őzeknek. Nálunk egy 350 grammos bak szinte kommersznek mondható, míg egy erdősült vadásztársaságnál ez jónak minősül – mondta Kersák György. Hozzátette: az őzállomány évek óta kiváló, sok idősebb bak van, az idei üzekedésben 500 gramm feletti volt a legnagyobb trófea.

A somogyi vadászok egyöntetű véleménye, hogy idén csak ránézésre voltak nagyok a trófeák, a súlyok azonban elmaradtak az előzetes bírálattól. – A nagy melegben nem volt olyan üzekedés, mint azt megszoktuk, jobban elbújtak a bakok, kevésbé volt jellemző, hogy űzik-hatják egymást a párzási időszakban – mondta Udvaros Zoltán, a Földtulajdonosok és Természetbarátok Látrányi Vadászegyesületének elnöke. Tizenhárom bak került náluk terítékre, a legnagyobb trófea 450 grammos volt.

A vadászati hatóság is azt közölte: az idei évben a felrakás az átlagosnál kissé gyengébb volt, amit az érmes trófeák számának csökkenése is mutat. Ez főleg a legkiválóbb, aranyérmes trófeák számában jelentkezik, ami a tavalyi év hasonló időszakában 8 volt, az idei évben eddig csak 2.



A tavalyi aszályos ősz hatott ki az ellésre, az agancsépítésre

Megoszlik a szakemberek véleménye arról, hogy miért kisebb súlyúak az idén az őzbaktrófeák. Sugár László vadbiológus szerint egy okra vezethető vissza a jelenség.

– A táplálék a legfontosabb a trófeasúly szempontjából – mondta a szakember –, s ezt az időjárás is befolyásolja. Az őzbak az üzekedés után, augusztus derekán már elkezd tartalékot gyűjteni és felkészülni a következő fél évre. Márpedig tavaly ősszel igencsak aszályos volt az időjárás, ami nem kedvezett az őzek felkészülésének a télre – mondta Sugár László. Hozzátette: tulajdonképpen a tavalyi év hatott ki az idei tavaszra, az ellésekre és az agancsépítésre is. Ez mutatkozik meg a trófeabírálati eredményekben is.