A Gyertyános-völgyi Gyöngy­virág Kulcsosházat például hétköznap is sokan látogatják. Kovácsné Kiss Zita, a Sefag Zrt. kommunikációs referense elmondta: 2021-ben a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében 21,5 millió forintból újult meg a szálláshely. Modernizálták a szobákat, jól felszerelt konyha és étkező is várja a látogatókat. A ház szomszédságában egy nyitott, fedett filagóriát és tűzrakóhelyeket alakítottak ki, sőt egy kemencét is használhatnak az ide érkező turisták. Vendégkörünk jellemzően a térségből érkezik, de Budapestről is jöttek hozzájuk kirándulók, természetjárók, akik 1-2 vendég­éjszakát töltöttek náluk. – A legtöbb vendégünk középkorú, tavasztól őszig töltik nálunk a pihenésüket – tette hozzá Kovácsné Kiss Zita. Megjegyezte, a házat a környékbeliek rendezvényekre vagy napközis táborokra is igénybe veszik, de nagyobb céges családi napok és osztálytalálkozók sem ritkák a házban.

A Duna-Dráva Nemzeti Park kulcsosházai is nagy népszerűségnek örvendenek. Horváth Zoltán tájegységvezető elmondta, Vízváron és Szentborbáson telt házzal üzemelnek, de Drávaszentesre is sok vendég érkezik. – Jellemzően öt napot, a hétvégével összekötve és főként kerékpárosok töltik itt pihenésüket – tette hozzá Horváth Zoltán. Megjegyezte: eddig a vízitúrák is népszerűek voltak, de a Dráva magas vízállása miatt múlt hét péntek óta szüneteltetik.

– Június közepétől augusztus közepéig vándortáborok zajlanak a simonfai kulcsos házunkban, de már szeptemberre is érkezett foglalás – mondta el Jaczó Győző, a Meteor Természetbarát Turista Egyesület elnöke. Hozzátette: az ország minden tájáról érkeztek hozzájuk vendégek és nem ritka, hogy egy napra családi rendezvényekre is kibérelik a kulcsosházat. – 2021-ben a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megújult a kulcsosházunk. A közeljövőben szeretnénk az udvari raktári épületet is rendbe tenni, ahol a tűzifát és a kerti bútorokat, eszközöket tároljuk – emelte ki az elnök.