A központi strandot már délelőtt belengték a finom illatok, hiszen a csapatok igyekeztek időben nekilátni a díjnyertes fogásoknak.

A Semmi extra fantázianevű lecsóval készültünk, aminek a nevében is benne van, hogy nem teszünk bele különleges hozzávalót csak a klasszikus összetevőket,

mondta Major Béláné a nem is olyan titkos praktikákat a hagyma kevergetése közben. A kőröshegyi csapat mutatós asztallal készült, ahol házi kolbász, szalonna és sajt is csábította az érkező látogatókat kóstolásra.

A jó lecsó titkát kerestük a Balatoni Bikák standjánál, ahol isteni, füstös illatok terjengtek a levegőben. – Mindenkinek mást jelent a tökéletes lecsó és mindenhol máshogy készítik, más fűszereket használnak. A paprika, paradicsom, hagyma alap, mi egy füstölt csülkös, gombás lecsót készítünk, mert szeretjük a lecsót és a csülköt is, mondta Torma Zoltán.