– Harminc év alatt hosszú utat tettek meg, idézte fel Kenéz István polgármester, aki arról is beszámolt, hogy egy pályázatnak köszönhetően jövőre felújítják és korszerűsítik a rendezvényt még legalább három évtizedre. Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke is köszöntötte a borászokat, akik egy emberöltőnyi idő alatt tradicionális értéket teremtettek. A jubileumra egy 30-as hegyközségi logóval ellátott üvegpoharat bocsátottak ki. A kóstoláshoz kötelező üveg fesztiválpohár ezer forintba kerül, de ha a tavalyit vagy az előző évekből megmaradtat elhozza valaki, akkor azt is elfogadják. Az idei pohár jövőre is felhasználható.

Taroltak a jó borok a borversenyen

A borvidéki borversenyre 40 termelő jelentkezett, 174 mintát neveztek, ebből 111 fehér, 46 vörös, és 17 rozé volt. Összesen 31 aranyérem, és egy nagyarany született, valamint 114 ezüst és 28 bronz. A legsikeresebb pincészet a Garamvári lett 5 arannyal, a nagyarany címet a Bujdosó pincészet 2020-as Cabernet sauvignon-ja érdemelte ki. A Borút Egyesület a Bujdosó legmagasabb pontszámú fehérborát díjazta, a borhét borát a Garamvári fehérbora lett. A színpadon adták a Somogy bora kitüntető címet a Garamvári Szőlőbirtok 2019-es sinai Hegy cabernet franc borának. A Somogyi Hírlap borának az IKON borászat 2019-es cabernet sauvignon-ját választották. A látogatók a borkóstolás mellett egy héten át színes programokat is megtekinthetnek, fúvószenekar, rock, jazz koncerteket, gyermekműsokat. A megnyitón Misina Néptáncegytüttes és a szintén 30 éves Lelle Néptáncegyüttes lépett fel, és részt vett Ralf Hechler, Lelle testvértelepülésének, Ramstein-Miesenbach polgármestere. Augusztus 7-én Szent Donát napi búcsút és szentmisét tartanak a kishegyi kápolnánál.