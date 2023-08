Tehát átlagban közel egymilliárd forintot kaptak a nyertes cégek. A listán a 15. a kaposvári Kométa 99 Zrt. A támogatás tervezett felhasználásáról számolt be érdeklődésünkre Prohászka Balázs ügyvezető igazgatóhelyettes. A Gyármentő Program elsősorban a hazai vállalatok energiamegtakarításának elősegítésére és a zöldenergiára való átállásra szolgál, hívta fel a figyelmet erre. Ezekért a célkitűzésekért a Kométa is elkötelezett, ezért már tavaly vásároltak is területet erre a célra. Ide napelemes rendszert telepítenek, és a már meglévő és építés alatt álló épületek tetejére is szolárpaneleket helyeznek, ahogy az új parkolók tetejére is. A cél, hogy előbb az energiafogyasztásuk egynegyedét, majd egyre növekvő hányadát állítsák elő napenergiából. Az engedélyezés időbe telik, így a beruházás megvalósulásához előreláthatóan egy évre lesz szükség, tette hozzá az ügyvezető igazgatóhelyettes.