Már korábban is megírtuk, hogy már kilépett medréből a Dráva Barcson. Koós Csaba Barcs polgármestere is aggódva figyeli az előrejelzéseket, miszerint a Dráva 40 095 km²-es vízgyűjtő területtel és 749 km-es hosszal Barcsnál egyenletesen 4cm-rel emelkedik óránként. A polgármester szerint a tetőzés szerdán várható, amikor a meteorologiai szakemberek előrejelzései szerint 550-560 cm körül lesz a vízállás. Ma 10 órakor a vízmérce 357 cm-et mutatott.

A friss fotók Koós Csaba polgármester közösségi oldalán is láthatóak.

A vízszint emelkedésének az előzménye, hogy Ausztriában Karintia tartományt sújtotta a vihar. Ott a helyi lakosok attól tartanak, hogy átszakad egy gát. A veszély miatt polgárvédelmi riasztást is elrendeltek, a közelében már homokzsákokat pakolnak, felkészülve a legrosszabbra. Horvátországban a Száva vízszintje kritikusan megemelkedett, és Zágrábban már attól tartanak, hogy kiönthet a folyó. Több utat le is zártak. A Száva mellett a Dráván és a Murán is hatalmas árhullám érkezik.

Valószínű, hogy a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet is meghaladja majd a vízszint.

A Drávaszabolcsi védelmi szakaszon reggel óta dolgoznak a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai.