Off road találkozóval egybekötött falunapot tartottak a hétvégén Gadácson. A jó hangulatú rendezvényen helikopteres repülésre is lehetőség volt, de sárgyorsuláson is összemérték tudásukat a sok dagonyát látott járművek. A kétnapos rendezvényen sztárfellépők szórakoztatták a közönséget, így Nótár Mary képünkön), a Fiesta és az Animal Cannibals is fellépett.