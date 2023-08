Hétszázharminchat hallgató nyert felvételt és kezdheti meg tanulmányait szeptemberben a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán.

– Tavalyhoz képest 65 százalékkal tudtuk növelni a tanulói létszámot, a legnépszerűbb képzések közé tartozik a gyógy­pedagógia, a lótenyésztő, a lovassport-szervező agrármérnök, a színész és a gépész­mérnök képzés – emelte ki Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese. Hozzátette: akit nem vettek fel, annak lehetősége van még néhány napig jelentkezni. – Van néhány olyan szakunk, amelyek államilag támogatottak, ilyen például az állattenyésztő mérnök, a tanító- és óvodapedagógus képzés, érdemes alaposan körülnézni a képzési paletták között – mondta el Gombos Péter.

A legtöbbet a fotográfia, a látványtervező, a média design képzésért kell fizetni, félévenként 800 ezer forintot. Kiemelte: a pótfelvételi során kizárólag azok jelentkezhetnek, akik egyetlen megjelölt képzésre sem kerültek be az általános felvételi eljárás során vagy az általános felvételi eljárásban nem nyújtottak be jelentkezést. – A pótfelvételiben jelentkezőknek a pedagógusképzések esetében szükséges lehet alkalmassági vizsga, amelyről az intézmény időben tájékoztatja az érintetteket – jegyezte meg a főigazgató-helyettes.

A MATE Kaposvári Campusa Tanulmányi Osztályának tájékoztatása szerint pótfelvételi eljárásban jelentkezni kizárólag az e-felvételi rendszerében lehet augusztus hatodikán éjfélig, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére. A jelentkezési űrlapok kitöltésével egy időben hitelesíteni is kell a jelentkezést, amit kizárólag Ügyfélkapun keresztül lehet megtenni. A pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak a július 26-án meghatározott ponthatárnál. Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vagy – elsősorban mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is.

Van még kiadó állami hely Pécsett is

Több mint ötezer-hétszázan – tavalyhoz képest több mint kétezerrel többen – kerültek be az általános felvételi eljárásban a Pécsi Tudományegyetemre. A pótfelvételi eljárásban több állami ösztöndíjas lehetőséggel is várják a jelentkezőket. Az egyetem Rektori Ösztöndíjat is hirdet az általános és pótfelvételi eljárásban felvételizők legjobbjai számára. Az ösztöndíj 4 féléven keresztül állami ösztöndíjas hallgatóknak 150 ezer forint félévenként, önköltséges hallgatók esetében a hallgató által fizetendő féléves önköltség összegének 50 százaléka.