Újabb és újabb látogatót vonz a szombati rendezvény, ahol kora délelőtt Rosta Géza gyermekműsorát is megtekinthették a legkisebbek. Székelykáposztával rukkoltak elő a kaposvári Noszlopy Gáspár Egyes Csipet-csapat tagjai. Kolozsvári szalonnát pirítottak, s a lapocka és az oldalason kívül füstölt csülköt valamint négy kiló káposztát is felhasználtak. A Szita Zoltán László, Matejdesz Györgyné, Szabó Lászlóné és Kovács Gézáné alkotta csoport a megfelelő fűszerezésről is gondoskodott.

- Beleadjuk a szívünket: ez a finom étel titka - mondta mosolyogva Szita Zoltán László. - Szerintem a káposztás eleve finom, s a közös főzés összehozza az embereket.