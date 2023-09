A tanácskozáson az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára számolt be az építésügyet érintő jogszabályi változásokról. Gombos Márk helyettes államtitkár elmondta: készül az új építészeti törvény, amely érinti a Balaton térségét is. – A természeti környezet megőrzésének elve mentén több változás várható: a településrendezésben, fejlesztésben azonban gyökeres változás nem lesz – hangsúlyozta Gombos Márk. – Ám a helyi építési szabályzatba (HÉSZ) be kell majd építeni a településképi szabályokat, ezzel igyekeznek visszaszorítani a bürokráciát. Csökkenteni tervezzük a HÉSZ-ek tartalmát az 5 ezer fő alatti kistelepüléseken. További változás, hogy új területet, akár mezőgazdasági területet csak akkor lehet kijelölni építésre, ha azt közérdekűséggel alá lehet támasztani, mondta Gombos Márk.

A helyettes államtitkár hozzátette: a településkép védelmében a HÉSZ-ben kell szabályozni a követelményeket, változik a reklámszabályozás, az önkormányzatoktól átkerül a végrehajtása a kormányhivatalokhoz.

Bóka István, a BFT elnöke ezzel kapcsolatban azt mondta, a településkép tekintetében ez veszélyes lesz, mert attól lehet tartani, hogy megint megjelennek tömegével az óriásplakátok az utak mentén. Arról érdeklődött, mi áll a döntés hátterében. Gombos Márk, aki a Balaton főépítészi feladatait is ellátja, erre azt válaszolta: egyelőre bekötött szemmel sétálunk. Elmondta viszont azt is, hogy kötelező lesz a településeknek főépítészt alkalmazniuk, amelyre ajánlásokat is tesz a minisztérium.

A helyettes államtitkár arról is beszélt a tanácskozáson, hogy külön törvény szabályozza az állami beruházásokhoz tartozó építéseket. Ezekkel kapcsolatban ismertette, jóval alaposabb előkészítésre és tervezésre lesz szükség.

Rendben van a Balaton, egy téli vízeresztés elképzelhető

A Balaton Fejlesztési Tanács pénteki siófoki ülésén terítékre került a tó klímastratégiájának kérdése, de a tavak világkonferenciájának megszervezése is téma volt, amelynek rendezését még 2020-ban vállalta a Balaton Fejlesztési Tanács. Az ülésen Csonki István, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója a megvalósult fejlesztésekről és a térség vízgazdálkodásáról tájékoztatta a tanács tagjait. Mint elmondta: pénteken 97 centiméter volt a Balaton vízszintje, s az előrejelzések alapján lényeges csökkenés már nem várható a vízszintben.

– Elképzelhető egy téli vízeresztés, hiszen nagy valószínűséggel meglesz a 110 centiméteres vízállás – mondta. – Jó átlagos évünk van, s most úgy érzem, hogy a 2024-es időszakban turisztikai szempontból vízgazdálkodási probléma nem lesz, tette hozzá a vízügyi szakember.