Az ügyfél csökkentheti a hitelének kamatát

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a legfontosabb kedvezmény az, hogy az új szabály lehetőséget ad az ügyfeleknek arra, hogy a futamidő alatt egyetlen alkalommal díjmentesen csökkentsék a lakáshitelük kamatát. A szabályozás szerint a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetében a kamatcsökkentést az biztosítja, hogy a kölcsön kamatát az ügyleti kamatukat meghatározó aktuális referenciakamat-szinthez igazíthatják. Miután a következő hónapokban a várakozások szerint csökkennek majd a referenciakamatként szolgáló pénzpiaci és állampapír-hozamok, ezért a felkínált lehetőség azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nem kell attól tartaniuk, hogy a teljes fixesített időtartamra, azaz 10, de akár 20 évre előre beégetik a hitelükbe a jelenlegi magas kamatszinteket.

Amennyiben a referenciakamat 2 százalékponttal csökkenne az MNB által kimutatott júniusi 8,61 százalékos mértékről, akkor egy 20 millió forintos, 20 évre felvett hitel esetében az egyszeri kamatcsökkentéssel a havi törlesztőrészlet 175 ezer forintról 150 ezer forintra csökkenne. A 15 százalékot közelítő törlesztőrészlet-csökkenésnek köszönhetően akár 5 millió forinttal is csökkenne az ügyfelek teljes hitelterhe – emlékeztet Gergely Péter.

Fontos tudni, hogy a feltételek szerint a kamatciklus közben a kamatokhoz továbbra is csak az ügyfelek kérésére nyúlhat a bank. Azaz a fixesített időszakon belül abban az esetben nincs lehetőség a kamatok módosítására, ha épp kamatemelkedés következne be, azaz az MFL továbbra is védi a hiteladósokat a számukra kedvezőtlen irányú kamatmódosításoktól. A változtatás ugyanakkor megteremti a lehetőséget a kedvező irányú kamatmozgások kihasználására.

A legtöbb bank bevezeti majd

Az MFL pályázati kiírás ugyan nem teszi kötelezővé az egyszeri kamatcsökkentési szolgáltatás nyújtását a hitelintézeteknek, ám a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a pénzintézeti kínálatban hamarosan megjelenik majd ez a kedvezmény, hiszen aki nem biztosítja ezt az ügyfelek számára kedvező szolgáltatást, lemaradhat az ügyfelekért folyó versenyben. Aligha véletlen, hogy a piaci hiteleknél hasonló szolgáltatást már bevezetett az OTP és – különös feltételek mellett, de – az UniCredit Bank is. Az MFL hiteleknél a feltételrendszer nem tette lehetővé eddig ezt a megoldást, amit a BiztosDöntés.hu szakértői már régóta sürgettek – emeli ki Gergely Péter. A szabályozás értelmében az egyszeri kamatcsökkentési szolgáltatást kínáló bankoknak évente egyszer fel kell hívniuk az ügyfelek figyelmét erre a lehetőségre, és az érintettek 2024 januárjától ezt a szolgáltatást online is igényelhetik majd a szolgáltatást nyújtó bankjuktól.

Késleltetett kamattörlesztés

Az MNB szabályai már 2022. április 1-jétől biztosítják az MFL hiteleknél is azt a lehetőséget, hogy olyan, a kezdeti időszakban könnyített törlesztést kínáló konstrukciókat kínáljanak, amelyeknél a futamidő első időszakában az adósnak csak a hitel aktuális kamatát kell törlesztenie, a tőkét nem. Ilyen megoldást a piaci hiteleknél az UniCreditnél, az OTP-nél és a Gránit Banknál is találunk. A szabályozás szerint az MFL kölcsönök esetében a tőketörlesztésre vonatkozó türelmi idő maximum 12 hónap lehet. (A piaci hiteleknél a Gránit Bank akár 24 hónapon keresztül is lehetővé teszi, hogy csak a kölcsön kamatát fizessük.)

Rövidebb ideig él a kötöttség

A jelenlegi csökkenő kamatkörnyezetben az is az ügyfelek számára kedvező változtatás, hogy az MFL hitelek esetében a visszavonhatatlan finanszírozási ajánlat paraméterei a korábbi 90 nap helyett csak 60 napig érvényesek. Így a megcsúszó ügyletek esetében nem kell feltétlenül a negyedévvel korábbi, vélhetően magasabb kamatszintű hitelt bevállalni az ügyfeleknek – értékelte a módosítást a BiztosDöntés.hu szakértője. A bankoknak a szabályozás természetesen arra továbbra is lehetőséget ad, hogy az ajánlati idő alatt maguk kezdeményezzék az eredeti ajánlattól való eltérését, ha a referenciakamat változása a 75 bázispontot meghaladja az ajánlati időszak alatt. A rövidített ajánlati határidő abban az esetben védi az ügyfelet, ha a bank elmulasztaná a kamatcsökkentést átvezetni az ajánlati kamatszintbe – mondta Gergely Péter.

Kezdeti kedvezmények – 4 év után nem kérhetőek vissza

A módosított MFL szabályozás szerint a bankok az induló díj-, jutalék- és egyéb kedvezményeket akkor kérhetik vissza, ha az ügyfél a kölcsönét a futamidő első négy éve alatt legalább 50 százalékban elő- vagy végtörleszti. Abban az esetben, ha az előtörlesztés lakás-takarékpénztári megtakarításból történik, még a futamidő első 4 évében sem kérhetőek vissza a bankok által előszeretettel alkalmazott kedvezmények (szerződéskötési- és folyósítási díj elengedés, közjegyzői díjak, értékbecslés díjának teljes vagy részleges átvállalása, tulajdoni lap lekérésének költségátvállalása, stb.).