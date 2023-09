Mivel ősszel is sokan készülnek a Balatonnál pihenni, ezért a szeptember 24-ig kiterjesztett utószezoni menetrend szerint továbbra is sűrű közlekedéssel, átszállás nélküli eljutást biztosít a MÁV-START a Balatonhoz Budapestről és több dunántúli városból. A június közepétől elstartolt két és fél hónapos főszezon ismét bizonyította, hogy a Balaton partján végrehajtott fejlesztések meghozzák az eredményt – ugyanis a tavalyi év után ismét rekordközeli utasforgalom realizálódott a vasúttársaság balatoni járatain. A május közepétől június közepéig tartó előszezoni 450 ezres utazásszámmal együtt a főszezon végéig, augusztus 27-ig 2,3 millió menetjeggyel történő, úgynevezett viszonylati utazást regisztrált a MÁV-START a magyar tengerhez tartó vagy onnan elindított járatain. Csak a főszezont figyelembe véve a déli part továbbra is kiemelkedően népszerű, oda 1,3 millió, az északira pedig 580 ezer menetjegyes utazás történt. A legtöbben a tanítás előtti utolsó hétvégét használták ki, augusztus 25-26-án 38-40 ezer napi viszonylati jegyvásárlást rögzített a MÁV-START, ezt az augusztus 18-19. és július 14-16. közötti napok eredményei követték. A vasúttársaság kiemeli, hogy ezen felül többek között díjmentesen (pl. 6 év alattiak, 65 év felettiek), illetve vármegye- és országbérletekkel is igénybe lehet venni a balatoni járataikat, ezen utazások nem szerepelnek a megadott adatokban.

Sokan kihasználták a vármegye- és országbérlet nyújtotta pénztárcabarát megoldásokat, melyek közül a legolcsóbb a 90%-os kedvezményű országbérlet. Az ezt megvásárló diákok 3-4 gombóc fagyi áráért, 1890 forintért egy hónapon át – minden egyéb díjfizetés nélkül – bármikor leugorhattak a Balatonhoz helyközi buszjáratokkal vagy helyjegykötelezettség nélküli vonatokkal, helyjegyet váltva pedig a még szélesebb távolsági és regionális járatkínálatot is igénybe vehették.

A balatoni helyjegyköteles vonatok átlagos kihasználtsága az előző évi 58-ról 60 százalékra emelkedett. A legsikeresebb helyjegyes járat a Záhonyból – Debrecenen, Szolnokon át – Fonyódra közlekedő Aranypart expressz volt, másodosztályon átlagosan 92 százalékos kihasználtságot mértek. A Szegedet és Kecskemétet Balatonszentgyörggyel összekötő Aranyhíd expresszvonaton is kiemelkedő, 84 százalékos volt az ülőhelyfoglaltság. Fontos fejlesztés volt a keleti országrészből közlekedő expresszvonatok esetén, hogy idén már elsőosztályú kocsiban is lehetett utazni a legnagyobb tavunkhoz.

Az InterCity-kre korlátozott számban, kedvezményes – helyjegybiztosítást magában foglaló – interneten és MÁV appon vásárolható, a balatoni vonalakra érvényes Okosjegyből az elő- és főszezonban 40 ezret adott el a MÁV-START. A legtöbben Siófok, Zamárdi, Balatonfüred, Keszthely és Balatonföldvár felé vették az irányt ezzel a jegytermékkel.

Idén is segítették a magyar tengernél nyaralók utazását az emeletes KISS motorvonatok. A Szob és Fonyód közötti Jégmadár expresszvonat közlekedése idén bővült, július 10-től augusztus 20-ig munkanapokon is igénybe lehetett venni a KISS motorvonatokat, a szezonban több mint 45 ezren használták ki. Hétvégi napokon Nyíregyháza és Siófok között (Debrecen, Szolnok érintésével) a Panoráma expresszvonat és a Szolnok-Fonyód közötti Vitorlás expressz is korszerű, akadálymentes, klímás emeletes KISS motorvonattal közlekedett. Ugyancsak emeletes vonatok jártak a hétvégi csúcsidőben, vasárnap esténként a déli partról Budapestre: Fonyódról az Esti Csók InterRégió, míg Balatonszemesről a Napfürdő InterRégió.

Az utasok többsége idén is önkiszolgáló csatornán vette meg a jegyét, MÁV applikációval 26, az ELVIRA menetrendi tervező segítségével 14, míg automatából 17 százalékuk. Az automaták közül a Déli pályaudvariak, a kelenföldiek és a siófokiak állnak az élen a nyári forgalmuk tekintetében, ezeket követik Székesfehérvár, Balatonlelle és Balatonfüred állomás jegyértékesítő berendezései.

Összességében a nyári termékekből (Balaton24/72 napijegy, Balaton kerékpárjegy) előző évihez képest nagyságrendileg ugyanannyit értékesített a MÁV-START: a Balaton24/72 termékcsaládot csaknem 25 ezren váltották meg. A megtett távolságtól függetlenül 400 forintba kerülő Balaton kerékpárjegyből a tavalyi 58 ezer után idén már csaknem 62 ezret értékesítettek. A néhány kora reggeli és késő esti személyvonat, valamint az éjszakai Bagolyvonatok kivételével minden balatoni vonatra kötelezően megváltandó kerékpárhelyjegyből pedig 90 ezer fogyott idén. Ez azt jelenti, hogy hetente 4500-5500 közötti bringás választotta a vonattal történő utazást a magyar tengerhez.

Utószezonban is irány a Balaton

Az időjárási előrejelzések szerint a hétvégén a Balatonnál kiváló idő lesz kiránduláshoz, bringázáshoz és akár a strandoláshoz is. A kevésbé meleg vizű tavakat kedvelők még mindig megmártózhatnak a magyar tengerben. Rájuk is gondolt a vasúttársaság, amikor szeptember 24-ig kiterjesztett utószezoni menetrendet hirdetett, így addig is sűrű közlekedéssel, átszállás nélküli eljutást biztosít a Balatonhoz a fővárosból és több dunántúli városból.

Budapestről a Balaton déli partjára, ahogy egész évben, az utószezonban is óránként, felváltva indulnak a Balaton és Tópart InterCity-k. A biciklisek is bátran választhatják a járatokat, a Tópart InterCity nagykapacitású kerékpárszállító kocsit is továbbít, melyekre a kerékpárhely foglalása kötelező. A kínálat bővítéseként továbbra is közlekednek kétóránként a Déli->Parti InterRégiók a Déli pályaudvar és Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között. A Jégmadár expressz az utószezonban kizárólag hétvégi napokon közlekedik Szob és Fonyód között, KISS motorvonattal teremtve meg a Dunakanyar és a balatoni panoráma összeköttetését. Vasárnaponként két mentesítő InterRégió vonat indul Fonyódról 14:36-kor és 18:36-kor Budapest-Kelenföldre, légkondicionált FLIRT szerelvényből kiállítva, a vasárnap délutáni hazatérő utasforgalom kiszolgálása érdekében.

Az északi parton a Kék Hullám expressz a főszezonban már megszokott menetrend szerint, gyorsvonati kocsikkal közlekedik a Déli pályaudvar és Tapolca között. A Déli pályaudvar és Balatonfüred között az utószezonban is kétóránként indul Vízipók InterRégió, mely Balatonakarattya és Balatonfüred között minden állomáson és megállóhelyen megáll. Az észak-balatoni vonalon a Kék Hullám expresszek, valamint a Vízipók InterRégiók nagykapacitású kerékpárszállító kocsival közlekednek, melyekre a kerékpárhely foglalása kötelező. A Katica InterRégió hétvégi napokon közlekedik a Déli pályaudvar és Balatonfüred között, Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megáll, a kisebb megállók kiszolgálása érdekében. A Katica InterRégiók menetrendi idejében munkanapokon személyvonatok közlekednek Székesfehérvár és Balatonfüred között, melyek csatlakoznak Székesfehérváron a Balaton InterCity-khez.

A tavaly bevezetett Fenyves sebesvonatot utószezonban is Pécs és Keszthely között lehet igénybe venni. Az egész évben közlekedő Helikon InterRégió vonatok pedig változatlanul naponta közlekednek Győr-Keszthely-Balatonszentgyörgy-Kaposvár, illetve Pécs között. A Győr és Keszthely között közvetlen kapcsolatot teremtő Tanúhegy sebesvonat az utószezonban hétvégi napokon közlekedik, biztosítva a csoportok és biciklisek könnyebb, kényelmesebb utazását a Balatonhoz. A Szombathely és Keszthely közötti közvetlen összeköttetés sem ért véget a nyárral, ugyanis az utószezonban is naponta jár a Lesence sebesvonat.

A tavalyi évhez hasonlóan péntek és szombat éjjel az utószezonban is közlekednek az egyre népszerűbb Bagolyvonatok a dél-balatoni vonalon.