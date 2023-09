Mindössze hatéves volt, mikor először hangszeren játszott a marcali Lantos Gábor. Fenyő Miklós dalait még zongorázta, de hamar áttért a gitárra, majd énekelni kezdett. A két­ezres évek elején még csak a barátoknak énekelt édesapjával a garázsukban, a zene szeretetét ugyanis tőle örökölte. A családi barátok mindig vastapssal díjazták a műsort. A tehetségkutatók és a folyamatos zenei képzések után tavaly fellépett a Bad Nauheim-i Európai Elvis Fesztiválon, amelyet megnyert, s most győztesként térhetett vissza fellépni. – Versenyzőként nem lehet újra indulni, de meghívtak fellépőként és míg a színpadig odaértem, öt percenként megállítottak gratulálni. Igazi sztárként kezeltek, nagyon jó érzés volt, hogy egy év után is ennyien megismertek – mondta lapunknak. Hozzátette: két­ezer ember előtt lépett fel, majd másnap a Fő téren is egyórás koncertet adott. Tervezi, hogy jövőre egy nagy zenekarral tér vissza abba a városba, ahol két évig katonáskodott Elvis Presley. – Bad Nauheimben óriási kultusza van a Királynak, minden kávézóban, cukrászdában megtalálható a portréja és mindenhol az ő zenéje szól. Esténként éneklik dalait és táncolnak rá a bisztrókban – mondta el Lantos Gábor. Hozzátette: jövőre Angliában fog versenyezni. – 2024 januárjában rendezik meg Birminghamban az Elvis-világversenyt, amelyre nem lehet nevezni, hanem meghívót küldenek azoknak, akiket szeretnének ott látni és nagy örömömre egy angol, német és 29 amerikai mellett én is meghívást kaptam – mondta büszkén a magyar énekes. Hozzátette: a Király 1968-as korszakának slágereit fogja előadni fekete bőrruhában, szettje már készül és folyamatosan gyakorol a világversenyre.



Fotó: MW