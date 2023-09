Erről a OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete facebook oldalán számolt be. Ahogyan azt írták: idén a MATE és a Magyar Mezőgazdaság Kft.-vel közösen szeptember 30-án, szombaton tartják a vadásznapot.

– A szervezők úgy döntöttek tehát, hogy a megyeszékhelyen minden évben rendezett nagyszabású agrár-seregszemle ragyogó helyszíne lehet a vadászok ünnepének is, amelynek közelebbi helyszíne a Pannon Lovasakadémia Militari pályája lesz – olvasható a bejegyzésben.



A program részleteiről is kapunk információt a közösségi oldalon: a vadásznapi megnyitót követően lesz Hubertus mise, ezután kerül sor a vadászati kitüntetések átadására. Azt követi az ifjú vadászok fogadalomtétele, ahol a nagy nyilvánosság előtt tesznek esküt a vadászok táborához újonnan csatlakozottak. A délelőtt folyamán vadásztársaságok is bemutatkoznak, akik hagyományos, vagy éppen rendhagyó vad, - vagy helyi gasztronómiai különlegességeket készítenek szabad tűzön és lesz solymász, valamint vadászkutyás bemutató is.

Az állattenyésztési szakma képviselőit, a vadászokat, a nagyközönséget és a kisgyermekes családokat is színvonalas, interaktív programok várják a rendezvényen.

A Dunántúl legnagyobb agrárrendezvényén – az állattenyésztés mellett – kiemelkedő szerepet kap az agrár-felsőoktatás és az agrárszakma, a vadásznap keretein belül pedig a középszintű erdészeti és vadgazdálkodási képzés népszerűsítése.

A poszt kitért arra is, hogy szombaton a vadásznapra érkezők a látogatói parkolókat használhatják térítés ellenében, de a vadásznapi részleg térítésmentesen látogatható, a KÁN-ra viszont jegy váltása szükséges.