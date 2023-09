Fenntartás 2 órája

Drága a fenntartás, bezárás fenyegeti a tóti tanuszodát

A lengyeltóti tanuszoda kinyitotta a kapuit július 1-jével, de nehezen birkóznak meg a működtetés gondjaival. Tavaly novemberben be kellett zárniuk egy időre az orosz–ukrán háborús konfliktus után hazánkat is súlyosan érintő energetikai válság miatt. A környékbeli uszodák is szünetet tartottak ekkor. Az időszak után jelentősen visszaesett a dél-balatoni uszodai sportélet, s nehezen talál magára.

Fotó: TIBOR KOVACS

A folyamat azóta tart, hogy a koronavírus-járvány alatt az emberek, főként a gyerekek nagyon elszoktak a mozgástól. – Nemes, de nem egyszerű feladat, nagy kihívás, hogy megpróbáljuk feléleszteni az uszodai életet mind a sport, mind a szabadidő vonatkozásában – mondta Ányos Viktor, a Balatoni Úszóiskola Kft. vezetője. – Szükséges, hogy a gyógy­úszás is ismét teret kapjon, valamint a gyerekek közül is egyre többen töltsék az idejüket az uszoda falai között, vízközelben. Az a céljuk, hogy minél tovább nyitva tudjanak tartani. A feladathoz a sportért felelős államtitkárságtól kaptak egy kisebb keretösszeget, amellyel a rezsit lehet csökkenteni. Azonban más támogatásra is szükség lenne, mert csak így éledhet fel a sportélet, és térnek vissza a tömegek az uszodába. Az úszásoktatás és gyógy­úszás ugyan ismét kezdetét vette Lengyeltótiban, de a sportélet nem élénkült vissza a korábbi szintre.

Ányos Viktor szerint újból vissza kell csábítani a sportolókat, mert közülük sokan más sportágban találták meg a számításukat. Majdnem a nulláról indulva, elölről kezdve kell felépíteni a sportéletet, új gyerekekkel. Lengyeltótiban a Covid előtt több mint háromszáz gyerek vett részt úszásoktatáson, ez most a töredékére esett vissza, jó ha harmincan vannak.

Drága a fenntartás, bezárás fenyegeti a tóti tanuszodát Fotók: Kovács Tibor

– Amit a koronavírus elkezdett és az energiaválság szinte kivégzett, azt nehéz újból felépíteni – folytatta Ányos Viktor – A legelkeserítőbb az, hogy nem tudjuk, meddig lehet fenntartani az uszodát biztos háttér nélkül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha egy gyereket hívunk úszni, és a szülő megkérdezi, hogy jó, de meddig lesz nyitva az uszoda, akkor nem tudok rá választ adni. Igyekeznek több lábon állni A lengyeltóti tanuszodába a Covid idejéig a tankerület küldte a gyerekeket úszni, és ez biztos lába volt a működésnek, de most költséghiányra, forráshiányra hivatkozva beszüntették a támogatást. Ezt szomorúnak tartja Ányos Viktor. Mint megtudtuk, az uszoda fenntartása nem horribilis összeg, és a déli parton fontos szerepet vállalhat, hogy a Balaton háttértelepüléseinek gyermekei megtanuljanak úszni. Az államtitkárságtól a fenntartáshoz szükséges összeg egyharmadát kapták meg. Kisebb támogatók is vannak nem túl jelentős összegekkel, és a lengyeltóti önkormányzat is segíti a fenntartást. Az üzemeltető cég nem haszonorientált, arra törekszik, hogy a létesítmény megmaradjon. Jó lenne bekerülni az Úszó Nemzet Programba, az megoldás lehetne, állítja Ányos Viktor. Ha az úszóéletet, az úszást, a triatlont és a vízilabdát feltámasztanák, akkor sportszövetségektől is kérhetnének több támogatást. De csak akkor fordulhatnak hozzájuk, ha az uszoda stabilan, folyamatosan működik.



