Ellentmondó információk keringenek arról, hogy idén ősztől lesz-e hatósági áras tűzifa az erdészeteknél, de a legtöbb somogyi fakereskedő biztosnak vélt értesülések alapján arra fogadna, hogy igen. A balatonlellei Csere-Ép-Ker Kft.-nél azt válaszolták, hogy náluk már a jó időben is megjelent a kereslet. A hírét ugyan hallották, hogy várható hatósági ár, de az árszabásukat nem igazították a várakozásokhoz.

A kaposvári Deák-Fa Kft.-nél biztosak abban, hogy lesz hatósági áras tűzifa, ők 40–42 ezer forintos köbméterenkénti árról hallottak. Azt tapasztalták, hogy a kereslet visszaesett, az árakon viszont nem emelnek, mert így is alig akad vevőjük és más fakereskedők is a tavalyi áron dolgoznak.

Már érkeznek az árajánlatok az állami erdészetektől, Meiszterics László kaposvári fakereskedő 37–38 ezer forintos rönkárakról tud az erdőn. A rönköket azonban 6–8 ezer forintos áron szállítják, és fel is kell dolgozni, majd a vevőhöz eljuttatni, vagyis „háromszor-négyszer még meg kell tapogatni”, és ez is beépül az árba, amit a fogyasztónak fizetnie kell.

– A nyáron csak azok vettek tűzifát, akiknek volt tartalékuk erre a célra, ők általában 6–8 köbmétereket is rendeltek – válaszolta kérdésünkre Meiszterics László. – Azt várjuk, hogy lassan megélénkül a kereslet, bár még nincs itt az igazi hideg. Sokan ugyanis csak nyugdíjfizetéskor vesznek egy vagy fél köbmétert.

A fakereskedő azt mondta, hogy nem bánja a hatósági árat, mert akkor nem kell alkudnia a vevőkkel. Tavaly 30 ezer forint volt a hatósági ár, ez valószínűleg jelentősen emelkedik majd. Erre az árra jöhet még fafajtától függően néhány száz forintos eltérés.

Döntés még nincs, úgy tudjuk, a részleteket dolgozzák ki az állami erdészetekben.

Fotó: MW

Inflációt meghaladó mértékben nőttek a fakitermelési díjak



Az utóbbi időszakban az inflációt meghalódó mértékben emelkedtek a fakitermelési díjak, de a tüzelőárak megállapításánál nemcsak ennek a költségét kell nézni, nyilatkozta a Pénzcentrumnak a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezetése. Hozzátették, hogy ebből kifolyólag a hazai tűzifaárak legalább az infláció mértékével emelkedtek az elmúlt egy évben. A tavalyi évhez képest jelenleg mérsékeltebb az érdeklődés a tűzifa iránt. Míg 2022-ben a lakossági rezsicsökkentést kiterjesztették a tűzifapiacra, és ennek köszönhetően az átalakítás után meglódult a lakossági kereslet, addig 2023 őszén a tavalyelőtti, és azt megelőző évekhez hasonlítva nagyságrendileg a szokásos szintű az érdeklődés.