A Kaposvári Mentőállomás dolgozói a közösségi oldalukon adták hírül, hogy nemcsak az életmentéshez értenek, de a fakanalat is kiválóan forgatják. Erről több bejegyzésben is tájékoztatták az érdeklődőket. A hétvégén rendezték meg Budapesten a Városligeti Mentőnapot, melyen főzőversenyt is hirdettek. Ezen indult a kaposvári mentősökből verbuvált csapat, amely az elmúlt évekhez hasonlóan most is nagyon szép eredményeket ért el, és az idén is le tudták nyűgözni a zsűrit. Finom főztjükért elismerést kaptak, kiváló minősítést szereztek meg, és az erről szóló oklevelet közkinccsé tették.