Számottevő kínálatbővülés ment végbe a garázsok országos piacán, ez azonban nem látszik az árakon. Sőt, országos átlagban 10 százalékos drágulás ment végbe. Budapesten az eladó garázsok átlagára 7,2 millió forint volt szeptember elején, ami 11 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten. Öt kerületben 10 millió forint felett van az átlagár, de van olyan városrész is, ahol 30 millió forintba kerül átlagosan egy garázs. A vármegyeszékhelyeken közül megtöbszöröződött a kínálat Székesfehérváron és Szegeden, ennek ellenére a garázsárak alig változtak éves szinten. Debrecenben 10 százalékos, Győrben 22 százalékos volt a drágulás. Közben Miskolcon, Pécsen és Nyíregyházán csökkent az átlagár.

Jelenleg több mint 1700 garázst kínálnak eladásra országszerte, ami több mint duplája az egy évvel ezelőtti kínálatnak. Közben a kiadó garázsok bérleti díja lényegében stagnál - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely bemutatja a legnagyobb kínálattal rendelkező nagyvárosok garázsárait is.

Pro és kontra

“Számos tényező határozta meg a garázsok piacát az utóbbi időszakban. A kínálatbővülésben nagy szerepet játszik, hogy a korábban befektetési céllal vásárolt garázsoktól sokan megváltak a magas hozamot kínáló állampapírok megjelenése után. Bár a szélesebb kínálat általában árcsökkenést vagy stagnálást eredményez, az eladó garázsok viszont 10 százalékkal felértékelődtek a hazai nagyvárosokban. Ehhez a parkolási díjak emelkedése mellett hozzájárult az is, hogy Budapest mellett több nagyvárosban is szűkösek a parkolási lehetőségek. A garázsdrágulásban szerepet kapott az is, hogy jelentősen nőtt az autók ára és értéke, ezért egyre több tulajdonos próbálja meg biztonságban tudni a gépkocsiját” - mondta a garázspiaci tendenciákat ismertetve Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: Hosszabb távion az elektromos autók térnyerése további felértékelődést okozhat a garázspiacon. Az olyan villanyautó-tulajdonosok, akik nem vagy nehezen tudják megoldani az autó töltését, azoknak alternatíva lehet egy elektromos hálózatra kötött garázs. Itt ugyanis a nyilvános áramtöltő-állomásokhoz képest olcsóbban tankolhat áramot.”

Jelentős drágulás, sokkal szélesebb választék mellett – van, ahol 30 millió az átlag

Az ingatlan.com adatai szerint idén szeptemberben a budapesti garázsok átlagára idén szeptemberben 7,2 millió forint volt. Szemben az egy évvel korábbi 6,5 millióval, valamint két évvel ezelőtti 5,2 millióval. Ez azt jelenti, hogy éves szinten 11, kétéves távlatban pedig több mint 39 százalékos drágulás ment végbe. Ez számottevő drágulásnak mondható annak fényében, hogy a kínálat 2021 és 2022 szeptembere között lényegében stagnált, az elmúlt tizenkét hónapban viszont több mint a duplájára nőtt.

A fővárosban messze a legdrágább az I. kerület, ahol az eladó garázsok átlagára meghaladta a 30 millió forintot. További négy olyan városrész van, ahol 10 millió forint feletti áron kínálják a garázsokat, a II., VI., a VII. és a XII. kerületekben ugyanis 11,9-15 millió forint az átlagár. A legolcsóbb garázsokat a X., XV. és XVIII. kerületben kínálják eladásra, itt 4,5-5 millió forint az

átlagos ár. A fővárosi garázsok bérleti díja ugyanakkor éves szinten nem változott, 25 ezer forinton stagnált a havi díj. Balogh László azt is elmondta, hogy az árak között nagy a szórás mind a fővárosban, mind a vármegyeszékhelyeken. A lakóparki garázsok például rendszerint drágábban kerülnek a piacra.

Árak és kivételek a vármegyeszékhelyeken

A Budapesten kívüli piacon jelentősebb garázskínálattal rendelkező vármegyeszékhelyek közül Szegeden 8,5 millió forintos áron várnak gazdára, ami ugyan alig haladja meg az egy évvel korábbi 8,4 millió forintot, ám a kínálat közben megháromszorozódott, ennek fényében már meglepőnek mondható a drágulás.

Hasonló folyamat játszódott le Székesfehérváron, ahol a mostani 6,7 millió forintos átlagos garázsár megegyezik a tavaly szeptemberi összeggel, ám a kínálat itt több mint a négyszeresére nőtt. Győrben a 7,9 millió forintos átlagár 22 százalékos éves drágulást jelent, a Debrecenben 7,7 millió forint 10 százalékos áremelkedést takar. Akadnak azonban olyan vármegyeszékhelyek, ahol a kínálatbővülés árcsökkenést eredményezett Nyíregyházán 8,5 millióról 7,5 millióra, Miskolcon 6,4 millióról 6 millióra, Pécsen pedig 7 millióról 6 millióra mérséklődött az eladó garázsok átlagos ára. A szóban forgó vármegyeszékhelyeken a kiadó garázsok bérleti díja 25-30 ezer forint között mozog, az egy évvel ezelőtti 22-29 ezer forinthoz képest.