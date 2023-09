Gróf Jankovics István, egy hajdani balatonlellei nemesember ajándékozta a plébániának azt az elveszettnek vélt Mária-festményt, amely nemrég Bekes József és családja felajánlásából került vissza az andocsi kegytemplomba. Erre a fontos információra Fias József Dávid helytörténet-kutató, a templom egykori ministránsa, lelkes andocsi lokálpatrióta hívta fel Bekes József kaposvári újságíró-könyvgyűjtő figyelmét.

Gaál Károly, Az andocsi Mária gyerekei című, 1946-ban könyv alakban is megjelent doktori disszertációjában ugyanis felsorolja azoknak a személyeknek a neveit, akik a Rákóczi-féle szabadságharc óta megajándékozták a műemléktemplom kegyszobrát, illetve a plébániát. Ebből többek között az is kiderül, hogy a balatonlellei gróf 1731-ben hálából készíttetett egy aranyszálakkal szőtt öltözetet Máriának és a gyermek Jézusnak, valamint ekkor adományozta a templomnak a közelmúltban megkerült olajfestményt is. Mégpedig azért, mert a csodatévő szűz meghallgatta imáit: felépült a felesége a szülést követően és a gyermek is megmaradt. Az andocsi plébánián egyébként 1720 óta vezették azt a könyvet, melyben nyilvántartották az adományokat; erre hivatkozott doktori értekezésében Gaál Károly.

Mint megtudtuk: az elveszettnek hitt ajándékképet az augusztus 15-i Nagyboldogasszony-napi búcsú idején a kültéri oltárnál helyezték el, ám még nem találták meg a végleges helyét; jelenleg a basilica minor rangra emelt templom sekrestyéjében pihen.

Bekes József, a felajánló, lapunknak elmondta: abban bízik, hogy mielőbb végleges helyén – például a Mária-ruhák múzeumában – akasztják majd falra nemes adományát, a csaknem 300 éves képet, amelynek felettébb örültek a hívek és a zarándokok.