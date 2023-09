Gondfelhős a homloka a napelemmel rendelkezők egyre népesebb táborának hazánkban, így Somogyban is. A nap segítségével megtermelt áram elszámolását változtatná meg a kormány, így terelgetve aggodalom és kényszerű újraszámolás felé a napsugárvadászokat. A változást már bejelentették, de most megcsillant számukra egy halvány reménysugár, hogy mégsem változik semmi, maradhat minden a régiben. A fosszilis energia iránt – akár kényszerből is – elkötelezetteket mindenesetre elgondolkodtathat néhány dolog a történésekkel kapcsolatban.

Az elmúlt években hazánk lakossága kezdte felismerni a megújuló energiákban rejlő előnyöket. Abban ugyan egy pillanatig sem kételkedünk, hogy a fő célja mindenkinek a bolygó megmentése, és az ökológiai lábnyom csökkentése, de azért a kedvező villanyszámlák reménye is vonzóvá tette a napelem-telepítést.

Az így megtermelt áram éves elszámolása kényelmes és ösztönző volt. Érdemes volt belépni a rendszerbe, hiszen a nyáron bőségesen megtermelt áramot a téli szűkös hónapokban is el lehetett „pocsálni”. Technikailag nem logikus, de segített abban, hogy a napelemes rendszerek terjedjenek, megérjék azt a rengeteg pénzt, amibe belekerült a telepítésük. Most aztán, hogy az észszerűség is beleszivárogna a rendszerbe, érthető, hogy az előnyökről nehezen mondunk le.

Süli János egykori miniszter mondta el a Sonline.hu egy régebbi podcastjében, hogy az elmúlt évek leghidegebb és legsötétebb napja talán öt-hat éve február elejére esett. Azon a napon a megújuló energiákból nyert összteljesítmény éppen nulla volt. De nem mondhatták Pakson senkinek, hogy akkor most nem lesz áram.

Sok a szempont, de könnyen belátható, hogy mindenkinek igazsága csak akkor lesz, amikor majd a hidegfúziót is feltalálják.