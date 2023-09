– Amikor a gabonapelyhekről beszélünk, akkor az édes, különböző ízesítésű, csokoládés pelyhekre gondolunk, pedig fontos lenne különbségeket tenni – mondta Vass Bence dietetikus, sportedző. – Hiszen egy hajdinából készült, egészségesebb alternatíva is ide sorolható, ami nem tartalmaz hozzáadott cukrot, cukorszirupot, feldolgozott lisztet, tartósítószert, színezőanyagokat, mint sok más gabonapehely. Önmagában tehát nincs probléma a gabonapehellyel, csak fontos lenne megnézni, mit is találunk az összetevők listáján.

Vass Bence szerint sok család asztalán a nem egészséges, cukros gabonapelyhek landolnak, melyet sokan tévesen egészséges reggeliként azonosítanak. Mint mondta, tanácsos lenne elejét venni, és nem rászoktatni a gyermeket, hiszen a leszoktatás annál nehezebb feladat. Ha már mégis ezzel kell megküzdeni, akkor érdemes azt fokozatosan tenni. Az édes ízek kiválthatók egészséges alternatívával is: egy natúr – teljes kiőrlésű gabonának tekinthető – zabpelyhet például megfőzhetünk tejben vagy más növényi italban, ami nem tartalmaz hozzáadott cukrot. A zabkását banánnal vagy datolyával is megédesíthetjük, ami máris egészségesebb, mint a feldolgozott gabonapelyhek, ráadásul több vitamint, rostot és ásványi anyagot is tartalmaz mindamellett, hogy elegendő szénhidráthoz is hozzájutunk általa. – A cél természetesen az lenne, hogy eleve olyan terméket válasszunk, amiben kevés a hozzáadott cukor, a zsír és a só mennyisége – tette hozzá a dietetikus.