Ingatlan 2 órája

Íme egy megfizethető ház a Balatonnál!

A somogyi ingatlanpiac hirdetései között találtuk azt a balatonkeresztúri családi házat, amibe bármikor szívesen beköltöznénk. Bármikor! A vételára nem elszállt, folyamatosan újították, és ez látszik is rajta. Modern, letisztult és állítólag a kertje is gyönyörű. Élhető ház, ami nem csak nyaralóként használható! Nézze meg, szeressen bele Ön is!

“Teljes körűen felújított családi ház Balatonkeresztúron, gyönyörű kerttel! Eladásra kínáljuk ezt a teljesen felújított családi házat Somogy vármegyében, a Balaton déli partján, Balatonkeresztúron. Az 1930 körül, téglából épült, polgári stílusú családi házat jelenlegi tulajdonosai 2002-ben vásárolták meg és ettől kezdve folyamatos felújításokon esett át az ingatlan. Többek között kicserélték a nyílászárókat, a villanyvezetékeket, a hideg és meleg burkolatokat, szigetelték a ház északi oldalát, valamint a tetőt is felújították. A 100 nm alapterületű ház fűtése többféleképpen is megoldott. Részben gázzal, másrészt a roppant elegáns külsővel rendelkező NortArt Adax wifi norvég okos panelekkel. A nyári időszakban a műanyag nyílászárókra felszerelt redőnyök és egy LG hűtő/fűtő klíma teszi komfortossá a házban élők életét. Az ingatlan per,- és tehermentes. A ház berendezésének sorsa az eladóval történő egyeztetéstől függ. A 987 nm-es telken pince, garázs, tárolók és kerti kiülő is helyet kapott. A csodásan megtervezett és folyamatosan karbantartott udvarban, termő gyümölcsbokrok és fák vannak. A többnyire évelő növények és bokrok mellett a tulajdonosok 2 téglából készült magas ágyást is építettek, melyek bármilyen zöldségféle megtermelésére alkalmasak. A település infrastruktúrája nagyon fejlett. Iskola, óvoda, bölcsőde, boltok, buszmegállók, vasútállomás, hajókikötő és sportlétesítmények is találhatók a közelben.”[...] További jó találatokért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!