A rendezvényt Neszményi Zsolt főispán nyitotta meg, aki egyebek mellett elmondta azt is, hogy különösen fontos a kisgyermekek napközbeni, intézményi ellátása, hogy a szülők biztonságban és jó kezekben tudhassák a kicsiket, míg ők dolgoznak. A tanácskozáson elhangzott: a bölcsődék működési engedélyét a kormányhivatal adja ki, és szintén a hivatal ellen­őrzi a tárgyi és személyi feltételek meglétét.

A főispán kiemelte, hogy Somogy vármegyében jelenleg összesen 74 bölcsődének van működési engedélye, ezekben az intézményekben 1350 kisgyereket látnak el. 2023-ban 11 bölcsőde részére adott ki a hivatal működési engedélyt, ezek közül hat intézmény teljesen új, míg öt bölcsődénél módosult a működési engedély, jellemzően kapacitásbővítés miatt. Legutóbb éppen kedden adták át a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde új bölcsődei részét, előtte pedig augusztusban a balatonkeresztúri Mikkamakka Minibölcsőde nyitotta meg kapuit.

Kaposváron az önkormányzat és a református egyház is épít egy-egy bölcsődét. Előbbi a tervek szerint jövő év első felétől, utóbbi pedig szeptembertől fogadja a gyerekeket. A szakmai napon résztvevő csaknem száz szakember tájékoztatás kapott egyebek mellett a bölcsődei ellátás jogszabályi helyzetéről, a kisgyermeknevelők, dajkák szerepéről, kompetenciáiról és a jó gyakorlatokról is.