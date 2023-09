A háznagyasszony – aki nem először fordult meg a kelet-ázsiai országban –, a márciusban megválasztott, 3. legjelentősebb kínai vezetővel, Csao Lö-csivel, a 14. Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának elnökével Pekingben találkozott. A két ország törvényhozásának folyamatos együttműködéséről, a szakbizottságok munkájáról, a cserekapcsolatok intenzívebbé tételéről tárgyaltak. A küldöttséget fogadta Li Hung-csung kínai alelnök is, akivel az új energia és az információtechnológia mentén mélyülő kapcsolatokról, a kínai befektetések további növeléséről, a nemzetközi szervezetekben való együttműködésről tárgyaltak.

Mátrai Márta egyeztetett Csiang Jü asszonnyal, a Kína-Közép-Kelet-Európa (KKE) ügyekért felelős különmegbízott nagykövettel is. A háznagy nyomatékosította: Magyarország továbbra is érdekelt a szoros kapcsolatok fenntartásában. A nagykövet úgy fogalmazott: Magyarország találkozási pont az Európai Unió és a Kína közötti kapcsolatokban, melyeket tovább kell fejleszteni a turizmus, a mezőgazdasági termékek Kínába irányuló exportja, illetve a zöldenergia mentén.

A delegáció Guangdong tartományba is ellátogatott, ahol szó esett az elmúlt több mint egy évtized meghatározó mérföldköveiről, mint a Keleti nyitás politikájáról, az „Egy övezet, egy út” kezdeményezésről, valamint a „Kína és a Közép- és Kelet-Európai országok közötti együttműködésről” és a 2017-ben aláírt Stratégiai partnerségről is. Ezt követte egy udvariassági látogatás a Gyöngy-folyó delta városintegrációs térség meghatározó óriásvállalatainál.

A kínai fél kiemelte, hogy a Kínából Magyarországra irányuló export legnagyobb része Guangdong tartományból származik, valamint a Magyarországra érkező kínai beruházások több mint 80 százaléka dél-kínai. Ennek jelentős része az autóiparhoz, akkumulátorgyártáshoz és az infokommunikációs iparhoz kapcsolódik. A kínai vendéglátók szorgalmazták az export további növelését, különös tekintettel a gyógyszeripari termékekre. Mindkét fél eltökélt szándéka, hogy közvetlen légi járat létesüljön Guangdong tartomány és Budapest között. A háznagy üdvözölte a magyar nyelv és kultúra népszerűsítését célzó intézkedéseket a tartományban, melynek alapját a 2024 szeptemberében a Guangdong University of Foreign Studies egyetemen induló magyar szak biztosíthatja majd hosszú távon.

A magyar delegáció ellátogatott Shennonba, a Hagyományos Kínai Orvoslás Múzeumába is, valamint a Baiyunshan Gyógyszertársasághoz. Elhangzott: a hagyományos kínai orvoslás és a nyugati orvostudomány együttes alkalmazása lehet a legcélravezetőbb a gyógyításban. Huangpu high-tech kerületében az intelligens járműipar és az önvezető járművek működését mutatták be. A vállalat projektszinten már hazánkban is megjelent, de a jövőben nyitottak lennének szorosabb együttműködésre.

A háznagy ellátogatott egy világvezető internettechnológiai vállalat, a Tencent shenzheni központjába is. Közösségi média platformjai több mint 1 milliárd embert kötnek össze világszerte. Mátrai Márta a találkozó végén magyarországi látogatásra invitálta a Tencent vezetőségét; megjegyezve azt is: üdvözölné a Tencent befektetését, innovációját és szakértelmét Magyarországon.

A delegáció a BYD shenzheni központjában és a Huawei vállalatnál is megfordult. Megtekintették a Neumann János Kiállítótermet és a Huawei okos­autó szalonját. Itt a cég legújabb technikai vívmányaival ismerkedtek; olyanokkal, mint az okosváros, a közlekedésirányítás, vagy a megújuló energiához és az intelligens autóhoz kapcsolódó technikai újítások és megoldások. A látogatás Dongguanban folytatódott, ahol Gecse Mariann, a magyarországi leányvállalat kormányzati kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója tartott előadást a vállalat teljesítményéről. A háznagy hangsúlyozta: hazánk továbbra is támogatja a Huawei magyarországi tevékenységét; kiemelten a kutatásfejlesztés, az ösztöndíjak és az egyetemekkel való együttműködések terén.

Csungkingban a háznagy értékelte a „Keleti nyitás” új gazdasági stratégia sikereit, illetve a magyar termék- és technológiaexport teljesítményét, különös tekintettel a Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központ (CHTTC) munkájára. Az agrárium területén a kínai fél támogatását kérte a magyar termékek importengedélyei kapcsán. Fókuszba kerültek a csungkingi Southwest University és az azóta a MATE-hoz tartozó NAIK Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet által közösen alapított CHTTC kutatási eredményei is. Kulturális területen az oktatási kapcsolatok jelentősége, illetve a magyarországi kínai nyelvtanulási lehetőségek kapcsán egyeztettek, s Zhang Ming felajánlotta segítségét a diákcsere-kapcsolatok fejlesztése terén.

Kiváló fordítóknak köszönhetően Kínában is népszerű Petőfi Sándor lírája, illetve Magyarországon a Konfuciusz Intézetek tevékenysége. Mindkét fél kiemelte a Budapest-Csungking közvetlen légi járat fontos szerepét a két ország közötti turizmus fejlődésében.

A Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központban Du Muying professzor asszony, a Magyar-Kínai Élelmiszertudományi Kutatóközpont képviselője a kutatási eredményekről beszélt; a kínaiak büszkén mutatták az ott főzött pálinkát és pirospaprika-készítményüket is.

A delegáció a Caiyun-tavi szennyvíztisztítót is megtekintette Csungkingban; ez a város első kerti jellegű szennyvíztisztító telepe, melynek a magyar alapítású Organica által alkalmazott, világszinten is élen járó tápláléklánc-reaktoros eljárásnak köszönhetően, bővítés utáni kapacitása napi 17 ezerről 30 ezer tonnára nőtt.

A projektet egyébként a cég a főkonzulátus és a Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központ segítségével nyerte el.



Kapósak a kaposvári prospektusok

Mátrai Márta háznagy lapunknak elmondta azt is, meglehetősen feszített tempóban zajlottak a találkozók, amelyeken a partneri viszony mellett az érdeklődés is tapintható volt. A MATE-t és a KOMETA 99 Zrt.-t bemutató sok-sok prospektus gyorsan gazdára talált; mind a nagykövetség, mind a főkonzulátusok vállalták a kapcsolatok mielőbbi felvételét az egyetemmel, a Kaposvári campussal, valamint hazánk egyik legnagyobb sertésfeldolgozójával.



Bemutatta az oktatási rendszerünket Mátrai Márta egy shapingbai kerekasztal-beszélgetés kapcsán mutatta be a magyar oktatási, óvodai és családtámogatási rendszert, illetve a törvényi szabályozás gyakorlatát. A csungkingi Eling Parkban rendezett „Vizek országa, Légijárat és Turizmus promóció a Petőfi-évad mentén” című fotókiállítás ünnepélyes megnyitása szintén emlékezetes marad számára. A kollekcióban hazánk természetes vizei és termálfürdői jelennek meg, hogy még teljesebb legyen a kép a potenciális kínai befektetők és a turisták előtt. A kiállítás egy több mint 62 milliós nézettséget produkáló projekt keretében, Si Qi fotóművész alkotásait is tartalmazza, aki Budapest és Csungking látnivalóit kapta lencsevégre. A háznagy büszkén mesélt a hazánkban zajló Petőfi200 rendezvénysorozatról, s a tárlat helyszínén található egyedi, Petőfit és Szendrey Júliát együtt ábrázoló mellszobor jelentőségéről, melyet vendéglátójával megkoszorúzott. Hazautazása előtti napon Mátrai Márta találkozott Peng Jianhuval, a Century Cruises igazgatójával. A cég közreműködésével idén már 20 000 kínai turista láthatta országunkat, jövőre pedig szeretnék ezt a számot megtriplázni. Egy hajózási üzleti fórum tervéről is szó esett. A 12 európai országban luxus buszutakat bonyolító cég ez év őszén, dunai hajóútjai révén a magyarországi folyami hajózási piacon is megjelenik.