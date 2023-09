Hulladékszállítás 1 órája

Még ötször gurulnak idén a zöldért a kukások Kaposváron

Több mint 1800 tonna zöldhulladékot szállítottak be idén 117 település portája elől a kaposvári hulladékkezelő központba. A lakosságnak lehetősége van a keletkezett zöldhulladékot hulladékudvarba is beszállítani. Július elsejétől éves szinten egy háztartás 600 kilónyi mennyiséget vihet be.

Fotó: Lang Róbert

Halmokban állnak az összekötözött ágak és a zsákokba gyűjtött fűnyesedék a kaposvári porták előtt. A napokban vitték el városszerte a zöldhulladékot. Mindig nézzük, hogy mikor van szállítás és ehhez igazítjuk a kertészkedést – mondta el Kovács Károly, a cseri városrész lakója. A szolgáltatótól kapott komposztládába kerül a konyhakertjükből az elszáradt levelek, a lehullott termések. Szerinte nagy segítség, hogy ősszel több alkalommal is elviszik a zöldhulladékot. Idén március közepén indult a zöldhulladék-elszállítás Kaposváron. A szolgáltató idén is csak az ingatlanok elé, az úttest szélére kihelyezett zöldhulladékot viszi el, így faágat, fanyesedéket, vágott virágokat és falevelet.

– Az ágakat kis kötegekbe összekötve, a falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot ép és zárt, maximum 120 literes űrtartalmú zsákban kell elhelyezni – mondta el Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: idén tizenöt alkalommal, Kaposváron december 15-éig még öt alkalommal, a vidéki településeken még két alkalommal viszik el a zöldhulladékot. Vidéki településeken a zöldhulladék elszállításához előzetes regisztrációra van szükség a szolgáltatónál, melyről bővebb információt a weboldalon találnak. A szolgáltatónál lehetőség van konténert bérelni, ha nagyobb mennyiségű a zöldhulladék és lehetőség van a hulladékudvarba is beszállítani. – Július elsejétől a MOL-os koncessziós átalakulást követően a frakciókat különböző mennyiségben lehet leadni, a zöldhulladékból egy háztartás ingyenesen napi 100 kilót, éves szinten maximum 600 kilónyi mennyiséget vihet be – emelte ki Szilágyi Ádám. Megjegyezte: kérik, hogy ugyanúgy zsákokba és kötegelve vigyék be a zöldet, mert le kell mérniük és így könnyebben tudják. – A változások ellenére sem tapasztalható torlódás a hulladékudvarban, nincs sor, az ügyfeleket gyorsan ki tudjuk szolgálni – emelte ki az ügyvezető. Szilágyi Ádám elmondta: a beszállított zöldhulladéknak magas a szén- és nitrogéntartalma, gyorsan lebomlik, komposzt készül belőle. – Idén 117 település lakosaitól 1840 tonna zöldhulladékot hoztunk el, valamint 406 tonnát hoztak még a hulladékudvarainkba – mondta el Szilágyi Ádám. Nem csak szemetet visznek el, kukát is mosnak Megkezdik a kukák mosását jövő héten Kaposváron. – Akik előzetesen regisztráltak, azoknak a gyűjtőedényeit ütemezett terv alapján hétfőtől kimossuk egy zárt rendszerű magasnyomású mosóval, így a szennyvizet se juttatjuk ki a környezetbe, hanem visszavisszük a telepre – mondta el Szilágyi Ádám. Az ügyvezető hozzátette: sok ügyfelük igényelte ezt a szolgáltatást, ezért döntöttek úgy, hogy idén még egy alkalommal kuka tisztítást tartanak. – A megfelelő higiénia és az egészség szempontjából félévente javasolt a gyűjtőedények belső tisztítása – jegyezte meg Szilágyi Ádám.

