A díjazottak összesen mintegy négymillió forint értékben kaptak olyan eszközöket, melyekre szükségük volt az iskolában. LED-televíziótól kezdve a meghajtókon keresztül kábelekhez is hozzájutottak. A fődíjat Horváth Ottó, a kaposvári gépipari iskola pedagógusa érdemelte ki, aki még csak második éve tanít az iskolában. Lapunknak elmondta, korábban két egyetemen, a Közszolgálatin és a Metropolitanon oktatott. Előtte pedig a Híradó és Informatikai Rendszerfőközpontnál volt rendszerszervező-tervező tiszt, ahol a NATO titkos hálózatok üzemeltetése volt a feladata.

– A köznevelésbe azért csöppentem bele, mert Budapestet nem szerettem már, és a további életemet egy nyugodt környezetben, kisebb városban akartam folytatni – mondta Horváth Ottó. – A fizetés nyilván nem annyi, mint korábban, de ez most már nem elsődleges szempont a számomra – tette hozzá. Horváth Ottó arról is beszélt, óriási hiány van a jó informatikusokból már régóta, ezért azon dolgozik, hogy a diákokat a lehető legjobban fel tudja készíteni erre a pályára.

Nem csak az informatikai cégeknek fontos a képzettség

A csaknem négymillió forint értékű díjakat a Precognox Kft. mellett több nem informatikával foglalkozó cég és egyesület felajánlásából sikerült megvásárolni. Egyik szponzor volt a kaposvári Boldingatlan Kft. is. Boldizsár Balázs, a vállalkozás ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, az informatika nagyon fontos a mai világban, és már az ingatlanvilágban is egyre nagyobb teret nyer. – Éppen ezért úgy látjuk, hogy rendkívül jó kezdeményezés, amit a Precognox kitalált, ezért is támogattuk – tette hozzá Boldizsár Balázs.

A díjazottakat Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszöntötte, aki felidézte a város elmúlt 150 évének történetét, és egy emlékzászlót adományozott a Precognox Kft.-nek.