Witmann Mihály közösségi oldalán számolt be a jó hírről. Mint fogalmaz: "Elkészültek a felújítások választókörzetem több iskolájában is!

Az új tanévet megújult, komfortosabb környezetben kezdhetik meg a tanulók és a pedagógusok is. A Magyar Falu Program támogatásával fejlesztések történtek a balatonszárszói, a nagyberényi, a balatonszabadi és az ádándi iskolában.

Balatonszárszón 44,1 millió forintból korszerűsítették a tornatermet. Újraszigetelték az épület tetejét, megszüntetve ezáltal a sorozatos beázásokat, valamint a csapadékvíz-elvezetést is megjavították. Ezen kívül teljeskörűen felújították a tornatermi öltözőket és mosdókat, valamint a villamos hálózatot is.

Nagyberényben mintegy 21,6 millió forintból épült meg az épület melletti új járda, megszüntették a könyvtárként is funkcionáló tanterem beázási problémáit, valamint ugyanezen a szakaszon új lábazatot is kapott az épület. Emelett nyílászárók cseréjére és egy új, korszerű kazán beépítésére is lehetőség nyílt az intézményben.

Balatonszabadiban 19,5 millió forintból fűtéskorszerűsítésre került sor. A korábbi padlófűtés kiváltására radiátoros fűtőtestek kerültek beépítésre az aulában.

Ádándon 7,6 millió forintból az iskolai étkező korábbi fapadozatát cserélték ki kerámia burkolatra.

Jó tanulást, jó tanítást kívánok!"