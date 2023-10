A munkálatokban az időjárás a legfontosabb tényező, és szerencsére az égiek most a munkacsoport mellé álltak – az októberi nyárban megfeszített tempóban zajlik a második világháborúban a tóba zuhant Messerschmitt kiemelésének előkészítése.

Fotó: honvedelem.hu

– Stábunk sem panaszkodhatott a szerencsére, mert éppen jöttünkkor érkezett a hír: a búvárok megtalálták és a felszínre hozták a gép fegyverzetének egy részét. Magó Károly zászlós, a kiemelés hadtörténeti örökségvédelmi felelőse természetesen azonnal naszádra szállt, hogy tűzszerész szakember felügyelete mellett vizsgálja meg az újabb értékes lelelet – tette közzé a honvédség.

Fotó: honvedelem.hu

– Emellett folytatjuk a meder tisztítását is. Kiderült, hogy sokkal több üledék rakódott le a géproncsra, mint amire számítottunk. Az elsődleges feladatunk most az, hogy a roncs környékét letakarítsuk és persze magát a roncsot is.

A kiemeléshez ugyanis fel kell tudnunk mérni, hogy pontosan mekkora a roncsdarab. Egyébként a tisztítás minden fázisában szonárral mérjük fel a medret, így ellenőrizzük a roncs állapotát

– nyilatkozta a zászlós.

Fotó: honvedelem.hu

Az iszap a munkafolyamat során áldás és átok is egyben

Átok, mert a megtalált darabok megtisztítása hosszadalmas folyamat és áldás, mert az iszap konzerválta a Messerschmitt-roncsait. Olyannyira, hogy

tiszta darabok (mint például a légcsavar egyik része) civil szemmel nézve megdöbbentően jó állapotban maradtak meg.

Fotó: honvedelem.hu

A most megtalált fegyvert természetesen még iszapréteg fedte, ám a tűzszerészi vizsgálat megállapította: biztonságosan szállítható a partszakasz lekerített részére, ahol aztán újabb, alapos vizsgálat várt rá.

Fotó: honvedelem.hu

Közben nem csak a merülőbázison és az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred naszádján, de a part mellett is zajlott a munka: az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred kijelölt állománya

a vízre helyezett és összeállított a további munkálatokhoz szükséges újabb mobil pontonhidat.

https://www.youtube.com/watch?v=2QM0bVhtt9Q

Forrás: honvedelem.hu

Nyitókép: honvedelem.hu

forrás: likebalaton.hu