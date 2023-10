Manapság jószerivel semmin sem lepődünk meg! Míg régebben a falusi kocsmákban, ha valakinek túlságosan megeredt a nyelve, s olyanokat talált mondani, amit a helyi többség egyszerűen baromságnak minősített, hamar megkapta: ne igyá’ má többet, me hülyeségeket beszész! Ekkor – ha időlegesen is – csönd lett… A közösségi oldalakról hiányzik a kocsma „okos” népe, aki kellő időben felismerné a társadalmi tapasztalattal ellentétes szószüleményeket, így ezeken a felületeken tényleg mindenki azt ír, amit csak akar.

Azonban nem ezzel van baj! Hanem azzal, hogy a mindenhez is értők számára lassan már semmi sem szent! Többnyire azért, mert a súlyos ismerethiányból fakadó túlzott magabiztosságnak nincs határa. Mert mi más alapján lehetett lehülyézni azokat a férfiakat, akik – nemcsak szolidaritásból – együtt vonultak a hölgyekkel a mellrák elleni kaposvári sétán, s különböző színű kitűzőket viseltek. Sokan és sokszor írtak róla, s mi magunk is folyamatosan, ha úgy tetszik, reklámozzuk a különböző egészségügyi szűrőprogramokat, hiszen sajnos mi magyarok nem élünk annyi ideig, mint amennyit élhetnénk, s főleg nem egészségben. A szűrővizsgálat életet is menthet, ennek ellenére mégis kevesen vesznek részt például a mammográfiás emlőszűrésen itt Somogyországban is. Az emlődaganat, amely a hölgyek esetében az egyik leggyakrabban előforduló daganatos betegség, a férfiakat is veszélyeztetheti. Fontos tehát a megelőzés, fontos a szűrés! A betegségek korai kiszűrése kulcskérdés. Az egészségünk megtartása rajtunk is múlik, segít a mozgás, az életmódváltás és segítenek a szűrővizsgálatok is. Bárki bármit is írogat!

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, 40 év felett a betegség kialakulásának kockázata jelentősen megnő, ezért nagyon fontos a kétévente megismételt mammográfiás szűrővizsgálaton való részvétel. A mellrák korai stádiumában még teljes sikerrel gyógyítható. Ne törődjünk az okoskodókkal, mert a mellrák nemcsak egy betegség, hanem emlékeztető is arra: meg kell hallgatnunk testünket és figyelnünk kell az egészségünkre!