- Ahol lehet és megéri, azokon a területeken igyekszünk automatizálni a termelést Kaposváron és Marcaliban is, ez a jövő – mondta Fábián Balázs, a Videoton igazgatója. – Alapvetően olyan egyszerű műveletekről van szó, amit sokszor, egy-egy termék esetében évente akár több százezer alkalommal kell elvégezni. Cégünknél több területen, például a hegesztés a csavarozás és a ragasztáson kívül a lézeres jelölést is automatizáltuk. Csak az idén több mint 500 millió forint értékű modern berendezést állítunk munkába, s 2024-ben tovább kívánjuk folytatni a fejlesztést.

Fábián Balázs szerint a rohamos technológiai fejlődés következtében jelentős átalakulásra lehet számítani az iparban is. Az élő munkát nem lehet teljesen kizárni, ám a betanított munkások létszáma minden bizonnyal 10–15 év múlva jóval alacsonyabb lesz Somogyban is, mint manapság. Így többek közt a kézi szerelés aránya is visszaesik egy-egy területen, a bonyolult feladatokat viszont hosszú távon is képzett szakemberekre bízzák. A kaposvári Videoton igazgatója hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia a termelésben is megjelenik majd, elsősorban a minőség-ellenőrzésnél, illetve az adatfeldolgozásban.

– Nagyszabású kutatási projektbe kezdett a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége annak feltérképezésére, hogy várhatóan miként alakul majd 2035-re a munkaerőpiac, a közép- és hosszú távú kommunikációs stratégia tartalmi elemeinek, pilléreinek meghatározásával – derült ki a tájékoztatójukból. Csizmadia Gábor, a Vállalkozók Országos Szövetsége somogyi elnöke kiemelte: szervezetük is részt vesz a programban, s arra ösztönzik a somogyi tagtársakat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A kutatás arra keresi a választ, hogy milyen kihívások, folyamatok alakítják a munkaerőpiacot hazánk régióiban.

– A program egyik legfontosabb kérdése, hogy miként, mennyire hatékonyan tudunk felkészülni a jövőre – hangsúlyozta. – Ez a szakképzett munkaerő-utánpótlást éppúgy érinti, mint a beruházások indítását vagy ipari automatizálását. Átalakul a termelés, egyes munkakörök megváltoznak, s aki eddig a gépek mellett dolgozott, könnyen előfordulhat, hogy megfelelő tudás birtokában karbantartással vagy épp irányítással foglalkozik. A monoton munkafolyamatok nagy részét minden bizonnyal robotok végzik a jövőben. S az ipari termelésen és a közlekedésen kívül az egészségügyben is minden bizonnyal jelentős változások zajlanak le, többek közt a robotsebészet fejlődése jelentős átalakulást hozhat.

Építeni lehet a szabad munkaerő-kapacitásra

A VOSZ elnöke szerint a régióban, így Somogyban is van még szabad munkaerő-kapacitás, amire hosszabb távon is alapozni lehet a feldolgozóiparban és a szolgáltatásban, eközben egy pillanatra sem szabad figyelmen kívül hagyni az oktatást. A képzetlen vagy nem megfelelő felkészültségű dolgozók képzése, felzárkóztatása gazdasági, társadalmi kérdés is. Azt is közölte: a program nyitásaként kutatási kérdőívet tölthetnek ki a vállalkozók, amely a VOSZ közösségi oldalán is megtalálható.

Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári elnöke szerint nagyfokú gépesítés jellemezte az építőipart, s a következő 5–10 évben újabb eszközöket, műszaki megoldásokat alkalmaznak majd, ám akkor is szükség lesz a jó festőkre, kőművesekre, burkolókra, víz-gáz és villanyszerelőkre.