A napokban a Füredi úton és a 48-as Ifjúság útján cserélik, javítják az aknafedlapokat.

Ezen a héten a munkák második üteme is elindult, így a Füredi út páros oldalán is nekiláttak a forgalomtereléssel, útszűküléssel járó munkálatoknak, a 48-as Ifjúság útján Dombóvár irányába ugyancsak folytatódik az aknafedlapcsere. November elején a Dombóvár–Nagykanizsa irányban dolgoznak majd a szakemberek. A kivitelező várhatóan november végére fejezi be a munkákat. Kaposváron az idén az út- és járdafelújítások, a zártkerti útfelújítások és az útburkolati jelek újrafestése mellett az önkormányzat több mint 1400 helyszínen cseréli ki, vagy emeli meg az aknafedlapokat. A város 2023-ban 1,4 milliárd forintot fordít az útjaira.