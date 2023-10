– Ezzel a lőtérrel egy régi, nagy álmom valósult meg – mondta el kérdésünkre Kara Norbert, a lőtér tulajdonosa. – Építettünk a közelmúltban 23 rövid pisztolypályát, amik 30,35 és 55 méteresek. De vannak hosszú puska pályáink, amiből Magyarországon tényleg nincsen sok, ezek 400, 200, 160, 100 és kettő szélesebb 55 méteres, ami futóvadlövészetre, és koronglövészetre is alkalmas.

Az új lőtér minden dinamikus versenyszámra tökéltes. Fotó: Nemeth_Levente

A Lengyeltótit Buzsákkal összekötő útról is jól látszanak az új lőtér golyófogó dombjai, melyek hatalmas területen helyezkednek el. Kara Norbert elmondta, hogy ő maga sem gondolta volna, hogy ekkora lőteret sikerül létrehozniuk. De bevallotta azt is, hogy a munkák még koránt sem fejeződtek be. A tereprendezés, parkosítás még hátra van csak úgy, mint az infrastruktúra további fejlesztése is. De a lőtér versenyek rendezésére már most is alkalmas.