A november 1-jével induló új ügyeleti rendszert az Országos Mentőszolgálat szervezi. Ez azt is jelenti, hogy a központi irányításnak köszönhetően oda küldik az ügyeleti kocsikat, ahol épp szükség van rájuk, így a járások és megyék határai is elmosódnak. Az ellátást úgy fogják szervezni, ahogyan azt a betegek igénye kívánja.

Csurgón tehát egyelőre nem lesz ügyeleti telephely, azonban a jövőben, ha szükséges és a feltételek adottak hozzá, nem kizárt, hogy akár itt is legyen. Az új, mentőszogálat által szervezett ügyeleti ellátás részleteiről beszélt a Somogyi Vármegyeházán Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat Szóvivője. Őt hallgathatják meg a Sonline Podcast legfrisebb adásában. Ebből az epizódból az is kiderül, hogy a jövőben lesz -e szükség lakcímkártyára, ha ügyeleti ellátást szeretnénk igénybe venni, de az is, kivel kerülünk kapcsolatba, ha a novembertől Somogyban is élesedő 1830-as segélyhívó számot hívjuk.