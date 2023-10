Hornyák Valéria, a foglalkoztatási főosztály vezetője lapunknak elmondta, hogy tapasztalataik szerint óriási igény van a gyerekek részéről a pályaorientációs teszt kitöltésére. A következő hetekben a hivatal munkatársai igény szerint ellátogatnak az iskolákba, házhoz viszik a lehetőséget, így azok a tanulók is kitölthetik, akik a pályaválasztási napra nem tudtak ellátogatni. A szakember kiemelte: a rendezvény nemcsak az általános, hanem a középiskolás diákoknak, sőt azoknak a felnőtteknek is szólt, akik iskolarendszerben szeretnének még szakmát tanulni, esetleg felsőoktatásba készülnek.

A segítség szükségességét fogalmazta meg Ódor Henrietta, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadója. Elmondta, hogy bár vannak olyan kamaszok, akik már hetedik, nyolcadik osztályos korukra határozottan tudják, melyik iskolában szeretnének továbbtanulni, de a többségre a bizonytalanság jellemző. Nekik szükségük lehet arra, hogy ne csak a szülők segítsék a döntésüket, hanem olyan szakemberek is, akik az érdeklődési körüket, erősségeiket és gyengeségeiket egyaránt szem előtt tartva tudnak alternatívákat kínálni.

Átadták a díjakat

A rendezvényt megelőzően rajzpályázatot hirdetett a kormányhivatal, amelynek díjait a megnyitón adták át. Az egyik nyertes pályamunkát – ami egyben a rendezvény plakátjának grafikája volt – Vajda Milán, a Táncsics Mihály Gimnázium 9. osztályos tanulója készítette. A másik legjobb alkotás, a rendezvény logójának megtervezése Schuman Panna, a Kisfaludy Utcai Tagiskola 7. osztályos tanulójának keze munkáját dicsérte.