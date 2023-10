Somogysárd–Kaposvár Nyolc köbméternyi tűzifa sorakozik egy somogysárdi család udvarán. Évek óta fával fűtenek, már augusztusban megvették a tüzelőt. – Ez a kályha harminchét éves, annyi idős mint a legkisebb fiam, akkoriban egy másik fűtőeszközzel együtt egy havi béremért vettem – mondta el Mátés János. Hozzátette: mind az öt gyerek kirepült már, csak egy kis helyiséget fűtenek télen.

– Minden évben kihívjuk a kéményseprőket, mert így biztonságos – vette át a szót Szira Rozália, Mátés János élettársa. – Ezen kívül azt is jó tudni, hogy csak úgy fizet az élet- és lakásbiztosítás, ha a kéményt és a kályhát rendszeresen ellenőrzik. Hozzátette: tavaly szeptember 17-én kezdtek el fűteni és idén május harmadikán gyújtottak be utoljára.

Magda Zoltán és társa, Tarró Norbert a kémény épségét, állapotát, az átjárhatóságát, a rákötött tüzelőberendezés állapotát, annak biztonságos működését ellenőrizte. Sokat nem időztek a somogysárdi családnál, még hét helyre kellett menniük kedden, de az sem ritka, hogy egy nap tizenkét ingatlanba látogat el ellenőrizni egy kéményseprő.

– A tapasztalatok szerint minden hatodik lakástűz kéményben keletkezik, főként az elhanyagolt és eltömődött kémények, továbbá a füstelvezetőn található repedések okozhatnak problémát – mondta el Mihályka Szabina, a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Hozzátette: éppen ezért is nagyon fontos a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkája: ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. Megjegyezte: a magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, az ellenőrzéshez időpontot kell velük egyeztetni. A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők.

Fotó: Lang Róbert

Kéménybe építették a gerendát 2022-ben 42 ezer 33 kéményt ellenőriztek a somogyi kéményseprők, 450 esetben találtak nem megfelelően működő fűtőeszközöket – mondta el Mihályka Szabina. Hozzátette: tizenhét helyszínen fedeztek fel kéménybe épített gerendát, a füstelvezetők használatát a tűzveszélyes helyzet orvoslásáig megtiltották, 86 kéményben pedig a lerakódott korom izzott be. Megemlítette azt is, hogy soha ne dobjunk a tűzre háztartási hulladékot, lakkozott, festett vagy nedves fát, ezek ugyanis amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. – Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint megfelelő fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban – emelte ki a szóvivő.